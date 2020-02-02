Президентские выборы в России - 2024
Избирательная кампания и выборы президента России в 2024 году - в карикатурах. Смотрите галерею DW.
105 тысяч подписей за Надеждина. А Элла Памфилова против?
Борис Надеждин сдал подписи в поддержку его кандидатуры на пост президента РФ. Теперь все ждут решения о (не)признании их действительными. Размышления главы ЦИК Эллы Памфиловой - в карикатуре DW.
Протест на выборах в России, или Путин исчезает в полдень?
Оппозиция призвала россиян, не поддерживающих Владимира Путина, в день выборов президента России, 17 марта, прийти в полдень на избирательные участки. Отсчет пошел. Карикатура DW.
Выборы президента РФ: такого Надеждин не ожидал!
Перевыполненный план по подписям, поддержка всей оппозиции РФ - непопулярный прежде Борис Надеждин стал востребованным политиком. Карикатура DW - о свалившейся на него славе.
Сколько голосов соберет Надеждин: новая интрига выборов в РФ
В России люди стоят в очередях, чтобы поставить подпись за выдвижение Бориса Надеждина в качестве кандидата на пост президента РФ. Неожиданная активность российских избирателей - в карикатуре DW.
Дунцова и Путин: кого еще боится российский президент
Екатерина Дунцова преодолела первый этап на пути регистрации в кандидаты на выборах президента РФ. Но собрание инициативной группы прошло не без препятствий. Почему? Ответ - в карикатуре DW.
Путин идет на выборы, или Сюрприза не вышло
Владимир Путин будет баллотироваться на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщили участники встречи с ним после церемонии награждения в Кремле. Карикатура DW о том, чему никто не удивился.
Как Навальный и из тюрьмы достал Путина
Команда Алексея Навального запустила проект к выборам президента России и призвала голосовать за всех, кроме Владимира Путина. Версия избирательного бюллетеня от Навального - в карикатуре DW.