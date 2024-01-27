Шарль Мишель передумал оставлять пост главы Евросовета

Председатель Европейского совета принял внезапное решение не участвовать в выборах в Европарламент, которое вело к его досрочной отставке. Теперь риска увидеть на этом посту венгерского премьера Орбана - больше нет.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель снял свою кандидатуру с предстоящих в июне 2024 года выборов в Европейский парламент. О своем решении политик сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 26 января.

"Мой выбор вызвал пристальное внимание средств массовой информации и спекуляции. Кое-что я предвидел, учитывая беспрецедентный характер моего подхода. Но это также привело к резкой реакции - не внутри Европейского совета, а за его пределами", - написал Мишель, комментируя свое прежнее решение баллотироваться в Европарламент от Бельгии.

По его словам, решение остаться на посту председателя Европейского совета было обусловлено именно той резкой реакцией, которую вызвала перспектива его досрочной отставки, и он не хочет допустить, чтобы его уход был использован для раскола Евросовета, уточнил Мишель в опубликованном тексте.

Шарль Мишель сменил в должности председателя Европейского совета польского политика Дональда Туска в 2019 году. Сам пост председателя Европейского совета был создан около 15 лет назад в соответствии с Лиссабонским договором. Срок полномочий Мишеля как председателя Евросовета истекает в ноябре 2024 года.

У Евросоюза отпала необходимость поиска срочной замены Мишелю

7 января в интервью бельгийским газетам Шарль Мишель заявил, что намерен принять участие в летних европейских выборах, представляя бельгийских либералов. В случае избрания Мишеля он не смог бы совмещать пост главы Евросовета и место европарламентария.

Это открыло бы потенциальную возможность временно занять пост главы Евросовета премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, поскольку эта страна должна председательствовать в Совете ЕС с июля по декабрь 2024 года. Чтобы избежать такой коллизии, лидерам стран-членов Евросоюза пришлось бы заранее согласовать кандидатуру преемника для замены Мишеля.

Орбан часто выступает против общей политики ЕС. Так, в декабре Венгрии удалось заблокировать выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро до 2027 года, наложив вето на это решение.

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