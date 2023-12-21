Киев получил последний в 2023 году транш бюджетной помощи ЕС

Украина получила все деньги из 18-миллиардного пакета макрофинансовой помощи ЕС на 2023 год. Следующий пакет в размере 50 млрд евро до 2027 года страны ЕС пока не согласовали из-за протеста Венгрии.

Европейский Союз перевел Украине последний транш макрофинансовой помощи размером 1,5 млрд евро из 18-миллиардного пакета на 2023 год. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Она также подчеркнула, что Европа "поддерживает своего соседа и друга, стремящегося стать членом" ЕС. Вместе с тем глава Еврокомиссии указала на необходимость найти соглашение внутри Евросоюза, чтобы продолжить помощь Украине, необходимую ей для восстановления и реформ.

ЕС пока не согласовал дальнейшую бюджетную поддержку Украины

Тем самым общий объем помощи Евросоюза Украине, обороняющейся от полномасштабного российского вторжения, уже превысил 86 млрд евро. Еврокомиссия предложила выделить Украине еще 50 млрд евро макрофинансовой помощи до 2027 года, но страны ЕС не смогли согласовать данный масштабный пакет на прошедшем несколько дней назад саммите в Брюсселе из-за сопротивления Венгрии.

Пакет объемом 18 млрд евро представляет собой бюджетную поддержку Брюсселя, которая направлена на финансирование приоритетных расходов госбюджета, что позволяет поддерживать макроэкономическую стабильность в турбулентных условиях военного положения" - заявил ранее министр финансов Украины Сергей Марченко. Европейская макрофинансовая помощь выделяется в виде кредитов, которые правительство Украины получает на 35 лет. При этом проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсироваться странами ЕС.

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