Выборы в России: голосовать или не голосовать?

Идти голосовать на выборы президента РФ или не считать это выборами вообще? Мнения разделились не только в среде российской оппозиции, но и даже среди колумнистов DW.

Иван Преображенский: Это не выборы, но оппозиционерам имеет смысл прийти на избирательные участки

В истории с выборами в России, которых нет, потому что в реальности они являются спецоперацией по переназначению Владимира Путина, произошло смещение акцентов. Оппозиция, в том числе в эмиграции, снова спорит - принимать или не принимать участие. Но ведь если нет никаких выборов, то спорить приходится только о том, можно ли в антивоенных целях использовать путинскую электоральную спецоперацию?

И тут, безусловно, ответ положительный. В первую очередь, как показал сбор подписей за Бориса Надеждина, в условиях жесткого полицейского режима антивоенно настроенным россиянам не хватает законных и сравнительно безопасных поводов для того, чтобы собраться и увидеть, что вопреки кремлевской пропаганде их по-прежнему много. В день выборов в 12:00 за приход на избирательный участок власти не устроят “кровавую баню”, не пошлют ОМОН избивать всех, кто попадется под руку. Ну а выборочные репрессии в современной России - это уже низкий риск, на который люди готовы идти. Соответственно для тех, кто хочет заявить о своей антипутинской позиции внутри России это едва ли не уникальный шанс сделать это.

Находящиеся за пределами страны, а значит в сравнительной безопасности, оппозиционеры вряд ли в сложившейся ситуации имеют моральное право критиковать флешмобы вроде “Полдень против Путина”. Надо просто помнить - ни о каком участии в выборах говорить не приходится, потому хотя бы, что и выборов никаких в России в реальности нет.

Выборов в РФ нет, но Запад не готов отказать Путину

Помимо возможности для самих россиян проявить солидарность и почувствовать, что они неодиноки, есть еще одна причина, почему допустимо проявить активность, пусть и приуроченную к имитации властями выборов. Ведь хотя всем и очевидно, что никаких выборов нет, но западные политики явно не готовы отказать Владимиру Путину в признании после 17 марта. В отличие от Александра Лукашенко, которого после 2020 года хотя бы не считают законным президентом Беларуси, Путина на Западе склонны продолжить считать президентом России, даже зная, что выборы тотально сфальсифицированы, а вдобавок проводились на оккупированных территориях Украины.

Аргументы тут обычно самые простые: от непризнания Западом Путин руководить Россией не перестанет, зато иностранные правительства потеряют возможность прямого контакта с правителем 140-миллионной страны с ядерным оружием.

Последний же аргумент обычно звучит так: Хоть выборов в России и не было, Путин все равно ее легитимный лидер, его же поддерживают … - и дальше называется любая с потолка взятая (а, точнее, из российских ничему не релевантных соцопросов) цифра от 70% до 146% россиян.

Вот этому аргументу и должна противостоять российская оппозиция - и любые массовые акции помогают ей в борьбе за непризнание Западом Путина президентом РФ. Цель, как представляется, хотя и труднодостижимая, но все же реальная и важная.

Споры оппозиции о выборах - на руку Кремлю

Остается один важный аргумент противников участия в любых, приуроченных к путинской электоральной спецоперации, акциях. Участие в выборах легитимирует режим, говорят они. И они были бы правы, если бы в России были выборы и если хотя бы кто-то (оппозиция, западные политики, рядовые россияне или российские власти) верили, что с 15 по 17 марта реально состоялось народное волеизъявление.

Но ведь в это никто не верит! Так зачем же обманывать самих себя и спорить до хрипоты по совершенно виртуальному поводу, который выгоден только Владимиру Путину? Очевидно, что эти споры - на руку российским властям, а самая разумная стратегия - призвать людей вести себя как угодно, кроме поддержи Путина и войны. Ведь сила оппозиции не в том, проголосует или нет кто-то из ее представителей за Даванкова, а в единой твердой позиции: это не выборы, а путинская спецоперация.

Константин Эггерт: Любое голосование в нынешней России легитимирует нелегитимную власть

Вопрос о том, что делать россиянам 17 марта, на мой взгляд, решается просто - ничего. Ведь хотя бы относительно конкурентных президентских выборов в России не было с 1996 года.

Жаль, что многие российские оппозиционеры остаются в плену представлений ельцинской эпохи - мол, "выбор среди кандидатов, даже плохих, есть всегда". Этот подход хоть как-то оправдывал себя, пока выборы проходили не в условиях тотального контроля со стороны кремлевской администрации и ее тайной полиции - и при соблюдении властями некоторой видимости политических и человеческих приличий.

За десять лет, прошедших с аннексии Крыма и начала агрессии против Украины, режим Путина окончательно пресек любые возможности прихода на любой уровень власти любых людей, хоть в чем-то несогласных с "генеральной линией". В России больше нет демократической политики. Похоже, нет даже "борьбы кремлевских башен" а-ля 2010-е. Ни один человек, получающий возможность принять участие в "предварительном забеге", как Борис Надеждин, и тем более в самих "выборах", как Владислав Даванков, не может это сделать не то что без санкции, но и без предварительного предложения-приказа со стороны канцелярии Путина.

Единственный вариант действий на выборах в РФ - бойкот

В этих условиях менеджерские "политтехнологии" не только совершенно бесполезны, но и вредны. Любое голосование в нынешней России легитимирует нелегитимную власть, создает иллюзию конкурентности и того, что легальным и безопасным способом можно как-то повлиять на систему. Не стоит обольщаться - нельзя. Кроме того, еще с 2014 года любое голосование на федеральных выборах косвенно легитимирует и оккупацию украинских территорий, где Кремль организует "выборную процедуру".

Когда в стране нет политики, а власть ведет колониальную войну, единственная возможность и даже обязанность оппозиции - это занять позицию морального лидерства: "Мы не участвуем в ваших грязных делах, потому что наша будущая Россия - другая". Хорошо организованный бойкот в данном случае - единственный вариант действий.

Дежурный аргумент - "бойкот неэффективен из-за отмены в России порога явки" - не работает. Цифры в протоколах практически не зависят не только от явки, но и от того, сколько голосов на самом деле набрали фамилии в бюллетенях. То есть, ставь или не ставь крестик за Даванкова или Харитонова, результат все равно "нарисуют" тот, который будет соответствовать представлениям путинской свиты о пожеланиях диктатора.

Пустые избирательные участки как сигнал Кремлю

Убедить людей не приходить на избирательные участки намного проще, чем убедить ставить галочки за кого-то или портить бюллетени. Зато пустые избирательные участки стали бы сигналом не только Кремлю, но всей государственной бюрократии всех уровней: "Вы нам не власть!"

Правильно организованный и объясненный бойкот мог бы серьезно усилить ощущение пустоты и "фасадности" режима, четко явленное в день мятежа Пригожина - и стал бы реальным вкладом в его долгосрочное ослабление. Сознательное неучастие в беззаконии подтолкнуло бы многих россиян к моральной переоценке происходящего в России. Это непременное условие становления граждан, а не "населения". Без этой переоценки агрессивная война продолжится. Без нее в стране возможен в лучшем случае дворцовый переворот, но не подлинная трансформация, а политические перспективы оппозиции будут лишь тускнеть.

Авторы:

Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW"вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: @KonstantinEggert

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