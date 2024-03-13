Навальная призвала не признавать легитимность Путина

Почему избранные мировые лидеры ставят себя на один уровень с бандитом, который десятилетиями фальсифицирует выборы, а теперь еще и развязал кровавую войну в Европе, задается вопросом Юлия Навальная.

Юлия Навальная представила свой план, с помощью которого Запад может, по ее мнению, приблизить конец режима Владимира Путина. В колонке, опубликованной в среду, 13 марта, в американской газете The Washington Post, вдова лидера российской оппозиции Алексея Навального, назвала Путина не политиком, а "убийцей, гангстером и лидером мафиозной группировки". Именно такой подход, считает Навальная, позволит выбрать правильные шаги для борьбы с режимом в РФ.

Не признавать итоги выборов в России

Первым пунктом, полагает она, должно стать признание нелегитимности Путина в качестве президента России. "Для криминальных лидеров очень важен статус - и внутри своей банды, и во внешнем мире", - указывает она. При этом, пишет Навальная, она не может обещать, что "отказ от признания результатов президентских выборов в марте 2024 года приведет к моментальному крушению путинского режима". Но при этом станет важным сигналом как для всего мира, так и для гражданского общества России, и для все еще лояльных Путину элит. "Сигнал о том, что Россией правит не признаваемый всеми президент, а презираемый и публично осуждаемый преступник", - пишет Навальная.

Санкции против путинских элит

Кроме того, напоминает она, "для криминальных лидеров очень важны деньги<…> Лишите гангстеров их денег - и они утратят лояльность к своему главарю". Поэтому, пишет Навальная, необходимо максимальное расширение и тщательное исполнение "санкций против всех более-менее заметных системных политиков, связанных с Путиным "бизнесменов", чиновников и силовиков России". По ее мнению, это создаст реальные предпосылки для внутреннего раскола и последующего краха режима.

Поддержка россиян, сопротивляющихся режиму

Навальная называет масштабную поддержку Украины и ее армии в борьбе против немотивированной агрессии Путина "естественным моральным выбором" Запада и считает, что "военное поражение Путина в Украине поставило бы его режим на грань катастрофы". При этом, напоминает она, что поражения далеко не всегда приводили к падению диктаторских режимов.

Поэтому важным, считает Навальная, помогать "тем силам, которые продолжают сопротивление внутри России".

"Мир должен наконец осознать, что Путин не тот, кем хочет казаться. На самом деле он узурпатор, тиран, военный преступник и убийца", - завершает свою колонку Навальная.

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