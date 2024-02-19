"Лицо российской оппозиции": как лидеры ЕС приняли Навальную

ЕС шокирован гибелью Навального. Он обещает покарать виновных и поддержать российскую оппозицию. Ее лицом в Брюсселе теперь считают его жену. При этом лучший ответ на смерть Навального - помощь Киеву, говорят в ЕС.

Главную ответственность за гибель Алексея Навального Европейский Cоюз возложил на президента РФ Владимира Путина и российские власти. Об этом верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил от имени всех 27 стран после заседания Совета по иностранным делам с участием вдовы Навального Юлии в понедельник, 19 февраля, в Брюсселе. "Евросоюз приложит все усилия, чтобы привлечь к ответственности политическое руководство и власти России и наложить дополнительные санкции за их действия, в тесном сотрудничестве с нашими партнерами", - говорится далее в заявлении.

Ввести штрафные меры против ответственных за гибель Навального предложили министры нескольких стран. "Я всячески поддерживаю рассмотрение конкретных санкций", - заявил журналистам глава МИД Австрии Александр Шалленберг. По его мнению, наказаны должны быть "соответствующие лица в колонии, которые отвечали за его жизнь и безопасность". Министр полагает, что ЕС должен "двигаться в том же направлении", что и четыре года назад, после отравления Алексея Навального. Тогда штрафные меры были введены в рамках санкционного режима против распространения и применения химического оружия в отношении восьми россиян, которых ЕС счел связанными с отравлением - сотрудников ФСБ и директора центра "Сигнал". Уголовное дело по факту отравления оппозиционера в России так и не возбудили.

В этот раз Евросоюзу тоже придется своими силами разбираться, кто в колонии отвечает за гибель Навального, поскольку эта информация есть только у РФ, и нет оснований надеяться на ее содействие, подчеркнул Жозеп Боррель. Тем не менее Брюссель призвал Москву позволить провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств внезапной смерти политика.

"Мы можем обратиться к институциональной структуре пенитенциарной системы в России, но не забывайте, кто на самом деле несет ответственность за смерть Навального", - указал Боррель, назвав имя Путина. Президент РФ уже находится под санкциями Евросоюза за полномасштабное вторжение в Украину, поэтому в данном случае дополнительные меры означали бы лишь его внесение еще в один санкционный список - например, в перечень ЕС нарушителей прав человека.

Этот список, который официально называется Общий режим санкций ЕС за нарушения прав человека, 19 февраля в Брюсселе назвали именем Алексея Навального, "чтобы его имя было навсегда вписано в дело Европейского Союза по защите прав человека", подчеркнул верховный дипломат.

Новое "лицо российской оппозиции"

Соболезнования Юлии Навальной главы МИД государств ЕС выразили лично - она участвовала в заседании совета и рассказала о ситуации в России после гибели оппозиционера. Выступление Навальной прошло за закрытыми дверями, как и ее встречи с Боррелем и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Юлию Навальную пригласили в столицу Евросоюза не только ради эмоциональной поддержки, но и по политическим причинам, указал Боррель. По его словам, это способ "придать лицо российской оппозиции и борьбе российского народа за свою свободу" и продемонстрировать сторонникам демократии в России поддержку ЕС.

Юлия Навальная и Шарль Мишель в Брюсселе Фото: European Union/Sierakowski Frederic

Возможностей для общения Юлии Навальной со СМИ в Брюсселе предусмотрено не было, к разочарованию многих журналистов. Однако показательно, что свое программное видео она опубликовала как раз во время встреч в политиками Евросоюза: "Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас встать рядом со мной".

"Ее присутствие здесь очень важно, потому что произошедшее напоминает всем нам о репрессивном и деспотичном характере режима в РФ и о том, как президент Путин безжалостно подавляет любую оппозицию, инакомыслие, свободу слова, свободу собраний, - отметил глава МИД Ирландии Мишель Мартин. - Когда абстрагируешься и просто размышляешь о том, до какой степени в России подавлен основной дух человека, это шокирует".

Неожиданная смерть Алексея Навального - признак ускоряющихся систематических репрессий в России, заявил Брюссель. Он вновь призвал Москву немедленно и безоговорочно освободить всех остальных политзаключенных, среди которых Юрий Дмитриев, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Алексей Горинов, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Александра Скочиленко, Иван Сафронов, а также всех задержанных за памятные акции после гибели Навального.

Ответ на гибель Навального - помощь Украине

"Путин - убийца, - заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. - Путин убил того человека, который боролся за свободу и демократию". По его мнению, главным и самым четким ответом на это должна быть усиленная военная, политическая и финансовая поддержка Украины. Украинцы борются за те же ценности, что и Навальный, убежден Цахкна.

Украина стремится к демократии и свободе так же, как это делал самый ярый противник Путина, Алексей Навальный, заявила и глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лабиб. "Мы должны осознать, что сегодня поставлено на карту. Если Украина будет захвачена, если России удастся расшириться, это будет диктатура, которая продвинется ближе к Европейскому Союзу", - сказала она.

Хаджа Лабиб и Юлия Навальная в Брюсселе Фото: Belgian Presidency of the Council of the European Union/Julien Nizet

Именно поэтому Евросоюз ищет более гибкий подход к решению проблемы острого дефицита боеприпасов для ВСУ. Как собщил Боррель, для этого Европейское оборонное агентство разработало 60 рамочных контрактов для размещения заказов в оборонной промышленности. При этом, как утверждается, производственные мощности у оборонпрома в Евросоюзе есть.

Теперь любая страна ЕС может использовать эти контракты, чтобы увеличить поставки боеприпасов в Украину. "Это финансирование будет также доступно для покупки боеприпасов за пределами Европы, - добавил Боррель. - То есть оно не ограничивается только теми поставками, которые может обеспечить европейская оборонная промышленность. Если есть другой источник поставок - лучше, дешевле, быстрее, я сказал государствам-членам, чтобы они использовали его. Никаких проблем".

С предложением искать самые эффективные способы закупки боеприпасов для украинской армии в том числе и на мировом рынке выступила Чехия. "Закупки за пределами ЕС способны удовлетворить насущные потребности Украины", - сказал журналистам глава чешского МИДа Ян Липавский.

Параллельно Европейский Союз завершает работу над 13-м пакетом санкций против России за ее агрессию в Украине. Планируется, что он будет утвержден до трагической годовщины полномасштабного вторжения 24 февраля. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после заседания с коллегами в Брюсселе заверил, что Будапешт не будет блокировать введение этих штрафных мер.

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