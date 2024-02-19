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Юлия Навальная обещает продолжить дело мужа

Ольга Лебедева
19 февраля 2024 г.

Вдова Алексея Навального призвала россиян продолжить борьбу, как она выразилась, "за нашу с вами страну". Это главное, что можно сделать как для убитого политика, так и для всех граждан России, уверена Юлия Навальная.

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Юлия Навальная на Мюнхенской конференции по безопасности
Юлия Навальная на Мюнхенской конференции по безопасностиФото: THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images

Вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия объявила, что продолжит дело своего мужа. "Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин отнял самое дорогое, что у меня было: самого близкого, самого любимого человека. Но еще Путин отнял Навального у вас. Где-то в колонии на Крайнем Севере, за полярным кругом, в вечной зиме Путин убил не просто человека Алексея Навального - он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее", - заявила Юлия Навальная в видеообращении в понедельник, 19 февраля. 

"Необходимо продолжать бороться - больше, отчаяннее и яростнее"

Убийством Алексея Навального Путин хотел "уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой, что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся и хотим жить по-другому", сказала Юлия Навальная. Она напомнила, что все годы публичной деятельности ее супруга всегда была рядом с ним - на выборах и митингах, при домашних арестах, обысках, задержаниях во время его тюремных сроках и отравлении "Новичком". "Я была счастлива быть рядом с ним и поддерживать его. Но сегодня я хочу быть рядом с вами, потому что я знаю, что вы потеряли не меньше чем я", - отметила она.

Вдова Навального подчеркнула, что главное, что можно сделать как для убитого политика, так и для себя - продолжать бороться, "больше, отчаяннее, яростнее, чем раньше". "Я знаю, кажется, что больше уже невозможно, но надо больше. Собраться всем вместе в один сильный кулак и ударить им по этому обезумевшему режиму. По Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах, по ворам и убийцам, искалечившим нашу страну", - указала она.

Я буду "продолжать бороться за нашу с вами страну" и "призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю: не стыдно сделать мало - стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать", подчеркнула она.

Навальная выступила с первым обращением в день смерти мужа

16 февраля, когда российские власти сообщили о смерти Алексея Навального, его жена находилась на Мюнхенской конференции по безопасности, открывшейся в баварской столице. Она выступила на главной площадке конференции и обвинила в случившемся российское руководство и, в особенности, президента РФ Владимира Путина. "Мы не можем верить Путину и российскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут - за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем - ответственность. И этот день наступит очень скоро", - заявила она.

В тот же день в рамках Мюнхенской конференции Юлия Навальная встретилась с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти Алексея Навального, отбывавшего длительный срок заключения в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. С этого дня в России и других странах мира проходят стихийные акции в память о российском оппозиционере. Семья и команда Навального, а также мировые политики и СМИ считают его смерть убийством и возлагают ответственность за него на российское руководство.

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