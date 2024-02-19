Юлия Навальная обещает продолжить дело мужа

Вдова Алексея Навального призвала россиян продолжить борьбу, как она выразилась, "за нашу с вами страну". Это главное, что можно сделать как для убитого политика, так и для всех граждан России, уверена Юлия Навальная.

Вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия объявила, что продолжит дело своего мужа. "Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин отнял самое дорогое, что у меня было: самого близкого, самого любимого человека. Но еще Путин отнял Навального у вас. Где-то в колонии на Крайнем Севере, за полярным кругом, в вечной зиме Путин убил не просто человека Алексея Навального - он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее", - заявила Юлия Навальная в видеообращении в понедельник, 19 февраля.

"Необходимо продолжать бороться - больше, отчаяннее и яростнее"

Убийством Алексея Навального Путин хотел "уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой, что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся и хотим жить по-другому", сказала Юлия Навальная. Она напомнила, что все годы публичной деятельности ее супруга всегда была рядом с ним - на выборах и митингах, при домашних арестах, обысках, задержаниях во время его тюремных сроках и отравлении "Новичком". "Я была счастлива быть рядом с ним и поддерживать его. Но сегодня я хочу быть рядом с вами, потому что я знаю, что вы потеряли не меньше чем я", - отметила она.

Вдова Навального подчеркнула, что главное, что можно сделать как для убитого политика, так и для себя - продолжать бороться, "больше, отчаяннее, яростнее, чем раньше". "Я знаю, кажется, что больше уже невозможно, но надо больше. Собраться всем вместе в один сильный кулак и ударить им по этому обезумевшему режиму. По Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах, по ворам и убийцам, искалечившим нашу страну", - указала она.

Я буду "продолжать бороться за нашу с вами страну" и "призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю: не стыдно сделать мало - стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать", подчеркнула она.

Навальная выступила с первым обращением в день смерти мужа

16 февраля, когда российские власти сообщили о смерти Алексея Навального, его жена находилась на Мюнхенской конференции по безопасности, открывшейся в баварской столице. Она выступила на главной площадке конференции и обвинила в случившемся российское руководство и, в особенности, президента РФ Владимира Путина. "Мы не можем верить Путину и российскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут - за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем - ответственность. И этот день наступит очень скоро", - заявила она.

В тот же день в рамках Мюнхенской конференции Юлия Навальная встретилась с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти Алексея Навального, отбывавшего длительный срок заключения в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. С этого дня в России и других странах мира проходят стихийные акции в память о российском оппозиционере. Семья и команда Навального, а также мировые политики и СМИ считают его смерть убийством и возлагают ответственность за него на российское руководство.

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