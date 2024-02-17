"Единственный настоящий политик РФ": СМИ о смерти Навального

Немецкие СМИ широко комментируют сообщение о смерти Алексея Навального в колонии. Он не был демократом в западном понимании, но со временем его фигура может стать образцом сопротивления режиму, считают они. Обзор DW.

Смерть российского критика Кремля Алексея Навального в возрасте 47 лет в одной из колоний Ямало-Ненецкого автономного округа в пятницу, 16 февраля, стала одной из важнейших тем для СМИ в Германии. Что пишут крупнейшие немецкие издания о гибели главного оппонента российского президента Владимира Путина за месяц до его планируемого переизбрания на пятый срок - в обзоре DW.

Der Spiegel: Единственный настоящий политик в России

"Алексей Навальный был политиком в стране без политики, и он жил так, словно бы смерти не существовало. Сейчас, по данным властей, он умер в колонии. Кремль победил? Нет, если мыслить так, как это делал Навальный", - уверен комментатор издания Der Spiegel . Он напомнил о первом интервью российского оппозиционера после его отравления и длительной комы, которое он дал ему и еще одному журналисту еженедельника. "Моя задача сейчас - оставаться человеком, который не боится. - заявил Навальный во время реабилитации в Германии и пошутил о своем состоянии после попытки убийства "Новичком". - Если у меня и трясутся руки, то это не от страха".

До самого конца Алексей Навальный не позволял смерти контролировать его жизнь и поступки, но теперь российские власти сообщили, что он скончался, пишет гамбургское издание. "Точнее - его совершенно очевидно убили, потому что ничем иным не является смерть в колонии за Полярным кругом, куда его отправил Путин. Тем самым, неравная борьба между ним и правителем Кремля, между демократией и сегодняшней Россией подошла к концу - пока", - отмечает комментатор.

По его мнению, "Навальный был исключением в российской политике" и был настоящим политиком "в системе правления, знавшей политику только как имитацию, как дешевую копию". "Он был инородным телом и помимо смелости обладал харизмой и талантом выполнять эту задачу, несмотря на все препятствия", а также "мало уважал огромную армию полицейских, информаторов, судей, политтехнологов, фальсификаторов выборов и приспешников, на которых держится путинский режим", пишет далее Der Spiegel.

Какими бы ни были обстоятельства смерти Навального в колонии, ответственность за нее целиком лежит на Кремле и Владимире Путине, избегавшем даже произносить его имя, уверен немецкий еженедельник. "Но кто знает, станет ли эта смерть концом истории. Навальный, если он бы мог нам что-то сказать, призвал бы россиян и весь мир не допускать, чтобы смерть - даже его собственная - занимала слишком много места в наших мыслях. Он бы сказал, что даже эта победа Кремля может быть превращена в поражение, и что борьба за более свободную Россию будет вестись не в далеком будущем, а уже сегодня. И он бы сформулировал это так смешно и живо, что мы не удержались бы от смеха", - считает обозреватель Der Spiegel.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Навальный может стать российским героем Сопротивления

Когда-нибудь Алексей Навальный может стать для России столь же важной фигурой, какими являются для Германии борцы антигитлеровского сопротивления из подпольной студенческой группы "Белая роза", считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung . "Навальный шел по пути, по которому многие в России сегодня не решаются пойти. Он попрощался не только с личной свободой и в конечном итоге со своей жизнью, но и с теми многочисленными мрачными мифами о войне и империи, на которых зиждется путинская власть", - отмечает газета и указывает на некоторые отклонения в его пути.

Среди прочего, еще в 2011 году политик придерживался пропагандистской теории о том, что русские и украинцы являются одним народом, а также долгое время считал, что Крым был передан Украине "незаконным и произвольным решением", напоминает комментатор. Однако после Евромайдана в Украине Навальный постепенно "отошел от этих имперских идей" и в отличие от многих россиян позже отказался от собственных прежних взглядов, касающихся Украины и Крыма, а после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил, что признает границы Украины, определенные в 1991 году, указывается далее.

"Дистанцируясь от империалистических фантазий Путина, Навальный стал в России одиноким. Опросы показывают, что большинство его соотечественников либо поддерживают диктатора в его завоеваниях, либо не обладают смелостью ему противостоять. (...) Исторические сравнения требуют осторожности, но, быть может, однажды Навальный с его одиноким мужеством станет столь же важным для России будущего, как и для немцев - сопротивление Гитлеру", - допускает издание. Оно напоминает о борцах Сопротивления из "Белой розы" и других групп, которые "были крошечным меньшинством в "третьем рейхе", но после восстановления демократии в Германии стали решающими ориентирами для нового начала". Такой важной фигурой может стать для России и Навальный, если ей когда-нибудь удастся стать свободной и мирной нацией - может еще и потому, что как и некоторые из борцов Сопротивления, "он прошел через ошибки, прежде чем его видение прояснилось", пишет FAZ.

Die Welt: Не демократ в западном понимании, но мог бы стать антикоррупционным реформатором

Как отмечает газета Die Welt , многие на Западе видели в Навальном "новатора, который хотел превратить Россию в демократию, достойную этого названия". "В некоторой степени это может быть верным. Но на самом деле он боролся с организованным беззаконием в России. И против безжалостности, с которой элиты использовали страну для собственного обогащения. Он просто не мог игнорировать тот факт, что Путин и его окружение тем самым совершенно открыто демонстрировали свое презрение к народу", - пишет издание.

При этом, по мнению обозревателя Die Welt, Алексей Навальный не был демократом и либералом в западном понимании этого слова. "Он прекрасно знал, что в России, никогда не знавшей свободы, невозможно поднять многих людей с печи сложной концепцией демократии - в отличие от популярного требования, что власть имущие должны заботиться о тех, над кем они властвуют и об их благополучии", - указывается в комментарии. Издание отмечает, что Навальный понимал, как использовать эту старую идею о справедливости, и она сделала его самым популярным деятелем оппозиции. Он публиковал документы, разоблачающие систему обогащения госчиновников, и за это, а также за его бесстрашие, его уважали, говорится в материале.

"Ужасно, что Навального с таким чудовищным упорством довели до смерти. При других государственных предпосылках он мог бы стать антикоррупционным реформатором. Однако путинский режим этого не допускает. Хотя у Навального какое-то время было много последователей и он с успехом выводил их на большие демонстрации, в конце он остался совершенно один. Не похоже, что в обозримом будущем в России появятся силы, которые смогут или захотят свергнуть диктатуру", - считает Die Welt.

Die Zeit: Российское сопротивление потеряло свою важнейшую фигуру

Алексей Навальный играл ключевую роль в российской оппозиции и неоднократно выставлял на посмешище систему Путина, пишет еженедельник Die Zeit и констатирует, что с его смертью российское сопротивление потеряло свою важнейшую фигуру. При этом ничего не поможет скрыть тот факт, что российский президент "лично несет ответственность за смерть оппозиционера", которого однажды уже попытался убить, указывает издание.

Die Zeit отмечает, что нарративы Навального о коррумпированном, недееспособном и несправедливом российском государстве были понятны многим гражданам, а его звонок киллеру из ФСБ в рамках расследования собственного отравления когда-нибудь войдет в учебники истории.

"Навальному удалось создать протестное движение по всей России, вдали от относительно либеральных столиц Москвы и Санкт-Петербурга, с предвыборными штабами в более чем 80 городах. Ни один критик Путина до него такого не добился. С помощью своей программы "Умное голосование" (...) он нашел инструмент, позволяющий сломать монополию правящей партии на власть. Именно это сделало движение Навального столь опасным для путинской системы. Но надежда вывести боящихся перемен россиян из политической апатии не оправдалась. По крайней мере, не при жизни Навального", - констатируют обозреватели Die Zeit.

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