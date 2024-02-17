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На акциях памяти Навального в РФ задержано более 100 человек

Александр Дельфинов
17 февраля 2024 г.

Спонтанные акции после сообщения о смерти Алексея Навального прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, всего как минимум в 10 городах, сообщают правозащитники.

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Люди возлагают цветы в память Навального у мемориала жертвам репрессий в Санкт-Петербурге
Люди возлагают цветы в память Навального у мемориала жертвам репрессий в Санкт-Петербурге 16 февраля 2024 годаФото: Stringer/REUTERS

В России в пятницу, 17 февраля, не менее 102 человек были задержаны на спонтанных акция памяти Алексея Навального, о смерти которого ранее в тот же день сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Как сообщает правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо", больше всего задержанных было в Санкт-Петербурге (не менее 56 человек), где полиция разогнала людей, собравшихся у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной.

В Нижнем Новгороде, по данным правозащитников, задержано не менее 15 человек, в Москве - 11, акции памяти Навального и задержания также проходили в Таганроге, Брянске, Краснодаре, Твери, Белгороде, Ростове-на-Дону и Мурманске. "ОВД-Инфо" обновляет данные по числу задержанных.

В Москве люди стали собираться и возлагать цветы в память Навального у Соловецкого камня - памятника жертвам политических репрессий - с 17 часов, при этом на протяжении нескольких часов полиция им особо не препятствовала, хотя и проводила периодические задержания. Однако поздно вечером в Сети стали появляться видео, на которых было видно, как стихийный мемориал Навальному уничтожается.

Смерть Алексея Навального

Власти РФ заявили, что Алексей Навальный умер в колонии. По данным ФСИН, Навальному якобы стало плохо в пятницу во время прогулки в колонии, он "практически сразу потерял сознание", прибывшие врачи скорой помощи не смогли вернуть его к жизни. Официально российские власти причины смерти не называли.

Семья Навального, его соратники и мировые лидеры говорят, что противника Кремля убили. "Сейчас все идет к тому, что реально случилось убийство - убийство Алексея Навального в тюрьме. И убил его конкретно Путин", - заявил возглавлявший Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Жена политика Юлия Навальная в тот же день находилась на Мюнхенской конференции по безопасности, открывшейся в баварской столице, где обвинила в смерти Навального российское руководство и президента РФ Владимира Путина.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что потрясен известием о смерти Навального. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнули, что Евросоюз сделает все возможное, чтобы привлечь российские власти к ответственности за смерть критика Кремля.

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Речь Юлии Навальной в Мюнхене

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