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Шольц: Навальный заплатил жизнью за свое мужество

Жан Рофе
16 февраля 2024 г.

То, что Алексей Навальный вернулся в Россию, было очень мужественным поступком, считает канцлер ФРГ. По его мнению, Россия "давно перестала быть демократией".

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Канцлер Германии Олаф Шольц (фото из архива)
Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Ruffer/Caro/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что потрясен известием о смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. То, что Навальный вернулся в Россию из Берлина, где он лечился после отравления, по словам Шольца, было очень мужественным поступком. Теперь критик Кремля, вероятно, "заплатил за это мужество своей жизнью", заявил глава германского правительства на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 16 февраля.

"По крайней мере сейчас мы точно знаем", какой режим находится у власти в Москве, Россия "давно перестала быть демократией", сказал Шольц. "Любой, кто выступает с критикой, любой, кто отстаивает демократию, должен опасаться за свою безопасность и жизнь, поэтому все мы очень подавлены", - заявил канцлер ФРГ, выразив соболезнования родным и близким Навального.

ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального

Ранее в тот же день Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в исправительной колонии № 3. По утверждению ведомства, Навальный 16 февраля почувствовал себя плохо во время прогулки и "практически сразу потерял сознание". Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли реанимировать заключенного.

Причина смерти пока неизвестна. Как сообщает источник телеканала RT, у Навального оторвался тромб. Следственный комитет России начал проверку по факту смерти оппозиционера.

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