Навального в 26-й раз отправили в штрафной изолятор

Навального отправили в штрафной изолятор за полярным кругом на 10 суток. С начала заключения его водворяли в ШИЗО 26 раз.

Алексея Навального отправили еще на десять суток в штафной изолятор исправительной колонии № 3 "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом соратники политика сообщили во вторник, 6 февраля.

По их данным, Навального отправили в ШИЗО еще 1 февраля - уже в третий раз, с тех пор как его этапировали в колонию за полярным кругом в декабре 2023 года.

Всего с момента заключения политика водворяли в штрафной изолятор 26 раз, он проведет в ШИЗО 293 дня.

Уголовное преследование Навального в России

Российские власти отправили Алексея Навального в колонию в феврале 2021 года, объявив его виновным в мошенничестве в рамках дела "Ив Роше". Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании "экстремистского сообщества". Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

До этапирования в ямальскую колонию политик отбывал заключение в исправительной колонии в Мелехово во Владимирской области.

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