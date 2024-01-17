Навальный опубликовал пост о причинах возвращения в Россию

В трехлетнюю годовщину возвращения в Россию и задержания в аэропорту Алексей Навальный заявил, что никакого тайного плана не было, а у него есть своя страна и свои убеждения, от которых он не откажется.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий многолетний срок в колонии за полярным кругом, опубликовал заявление в трехлетнюю годовщину своего возвращения в России из Германии. В размещенном в среду, 17 января, в соцсетях посте он объяснил, почему вернулся в Россию три года назад.

"Российская политика последних десятилетий настолько привила обществу цинизм и конспирологию, что люди в принципе не верят простым мотивам. Мол, раз вернулся, значит, с кем-то договорился. Просто не сработало. Или пока не сработало. Есть какой-то хитрый план, в котором задействованы башни Кремля", - написал он, отметив, что никаких тайных схем по его безопасному возвращению не было.

"Мне не нравится сидеть, но от своих убеждений я не откажусь"

Навальный подчеркнул, что у него есть своя страна и свои убеждения, от которых он не хочет отказываться "И я не могу предать ни первого, ни второго. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы", - написал он. По его словам, вернувшись, он выполнил обещания своим избирателям. "Сложилось так, что в России сейчас за свое право иметь и не скрывать свои убеждения я должен заплатить тем, что буду сидеть в одиночной камере. И мне, конечно, не нравится сидеть. Но ни от своих идей, ни от своей родины я не откажусь", - заявил оппозиционер.

Политик добавил, что путинское государство построено на лжи, а у власти стоят "сектанты и маргиналы". "У них, в общем, и идей нет никаких. Только цель - удержаться в своих креслах. А доведенное до совершенства лицемерие позволит обернуться в любую обложку", - полагает он. Оппозиционер выразил уверенность в нежизнеспособности нынешнего российского государства. "Однажды мы посмотрим на его место, и его не будет", - считает он. Навальный также отметил, что "люди у власти должны меняться", а честные и свободные выборы являются лучшим способом избрать власть. "Всем нужен честный суд. Коррупция разрушает государство. Цензуры быть не должно. За этими принципами будущее", - уверен он.

Уголовное преследование Навального в РФ

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января 2021 года после нескольких месяцев в Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". В аэропорту он был задержан и впоследствии отправлен российскими властями в колонию по делу "Ив Роше". Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании "экстремистского сообщества". Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией. До этапирования в колонию "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе Алексей Навальный находился в ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области. В начале декабря соратники Навального потеряли с ним связь почти на три недели. 9 января 2024 года Навальный опубликовал в соцсетях пост, в котором сообщил, что находится в ШИЗО в ямальской колонии.

Смотрите также: