Россия-2024 - Путин заглянет в каждую постель

Российские власти намерены решать за россиян и россиянок главные экзистенциальные проблемы: с кем им спать, когда рожать и как умирать, констатирует Иван Преображенский.

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 14 декабря Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

В наступающем году жизнь россиян легче не станет. Скорее всего, им придется распрощаться с иллюзией скорого возвращения к мирной жизни. Внутренняя политика останется политикой военного времени. Кремль откровенно демонстрирует намерение и далее внедрять тоталитарный стиль в жизнь страны. Создав систему идеологической обработки детей и подростков, власти намерены теперь заняться интимной жизнью их родителей.

Война до победного конца

Непосредственно перед Новым годом в зарубежных СМИ появились сообщения о том, что еще весной 2023 года Владимир Путин в разговоре с главой КНР Си Цзиньпином утверждал, что война с Украиной, по его прогнозу, продлится примерно пять лет .

Иван Преображенский Фото: Privat

С тех пор планы российских властей явно не изменились. Подводя итоги года в своих выступлениях, и президент, и министр обороны Сергей Шойгу в один голос рассуждали о стремительном росте российской военной промышленности. Именно ВПК стал, по данным независимых экспертов, главным источником экономического роста, которым так хвалятся российские власти по итогам 2023 года.

Маховик военной машины уже раскручен, и остановить его теперь не сможет даже сам Путин, если бы вдруг и захотел. Точка невозврата, скорее всего, пройдена. Военные могут временно перестать стрелять, если политики и дипломаты договорятся, например, о перемирии. Но рядовые россияне останутся в стране с милитаризованной экономикой, которой войны нужны как условие существования. Без них такая система просто рухнет.

Выборы без выбора

Что касается того, кто будет и дальше практически единолично решать вопросы войны и мира, то тут сомнений нет. В марте 2024 года Владимир Путин успешно переназначит сам себя президентом на следующие шесть лет. Люди из его окружения, вроде Дмитрия Пескова, уже несколько раз нарочито оговаривались, что можно было бы и выборов никаких не проводить, деньги сэкономить, потому что результат предрешен.

Алексея Навального, единственного оппозиционера, которого часть российского общества воспринимала как потенциального конкурента действующего президента, власти в начале предвыборной кампании демонстративно отправили в поселок Харп за полярный круг. Против менее известных активистов репрессии в 2024 году продолжатся в повседневном режиме, причем просто на статус "иноагента" им лучше не надеяться. После мартовских псевдовыборов давление на общество наверняка усилится и процент уголовных приговоров вырастет.

Триггером может стать практически неизбежное со стороны части стран Запада непризнание итогов российского голосования, которое пройдет и на оккупированных территориях Украины. Дискуссия об этом сейчас уже идет. Не факт, что даже с учетом войны в Украине на это решатся самые влиятельные государства, вроде США, Франции или ФРГ. Однако ответом даже на пару таких заявлений наверняка будет жесткая кампания по борьбе с инакомыслящими внутри самой России. Традицию "бомбить Воронеж" никто не отменял.

Ваше тело - наше дело

Непременно продолжится установление государством контроля над интимной жизнь россиян. Главными темами останутся условная "борьба за нравственность" и споры вокруг права на аборт. К этому могут добавиться споры о восстановлении в России смертной казни. Попутно, как показал пример Бориса Акунина, не переживут 2024 год, скорее всего, не только независимые блогеры, но и книжные издательства.

Именно Владимира Путина и его ближайшее окружение называют организатором скандала вокруг так называемой "голой вечеринки", организованной блогершей Анастасией Ивлеевой. Он же и главный ньюсмейкер по теме абортов. Пока кампанию за их частичный запрет Путин приостановил, но после мартовских псевдовыборов ему уже не надо будет заигрывать с российским женским электоратом.

Власти хотят контролировать интимную жизнь россиян, поэтому на повестке в 2024 году эти темы останутся. Продолжатся и репрессии против запрещенного в России решением Верховного суда ЛГБТ-сообщества. Оно давно и живо интересовало российского президента, не забывающего при случае рассказать очередной сальный анекдот на эту тему.

Что же касается смертной казни, то тут маркером, похоже, будет председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. В случае его отставки станет ясно, что решение вернуть смертную казнь принято. Именно Зорькин в конце 2022 года публично доказывал президенту, что казнить россиян официально через суд, а не как Евгения Пригожина, без принятия новой Конституции нельзя. Впрочем, до тех пор, пока у властей есть послушные спецслужбы, граната в салоне самолета или яд могут решить вопрос и без восстановления смертной казни.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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