Nikkei: Путин весной заявил Си, что война продлится пять лет
Президент России Владимир Путин заявил своему председателю КНР Си Цзиньпину во время встречи в Москве в марте 2023 года, что Россия будет воевать в Украине как минимум пять лет, сообщает японское издание Nikkei Asia в четверг, 28 декабря, со ссылкой на собственные информированные источники.
По всей видимости, таким образом Путин пытался кратко описать ситуацию в ходе боевых действий, которая на тот момент была не в пользу России, и заверил Си, что в конечном итоге Россия выйдет победителем, пишет обозреватель Nikkei Кацудзи Наказава. По его мнению, под этими словами подразумевалось, что затяжная война выгодна России и в конечном счете завершится ее победой.
С другой стороны, это замечание прозвучало как призыв к Си не менять свою пророссийскую позицию, указывает автор статьи. С его точки зрения, вне зависимости от того, убедили ли китайского лидера слова Путина, они дают ключ к пониманию ряда загадочных событий, касающихся российско-китайских отношений, в частности миротворческой миссии в Европе, которую Пекин проводил весной, и увольнения министра иностранных дел Китая несколько месяцев спустя.
Nikkei: Готовность Москвы к прекращению огня не следует принимать за чистую моенту
Nikkei Asia напоминает о недавней публикации газеты The New York Times, в которой говорилось, что по крайней мере с сентября Путин сигнализирует через посредников о готовности к прекращению огня при условии сохранения за Россией оккупированных территорий.
Впрочем, делает вывод обозреватель японского издания, учитывая слова Путина Си Цзиньпину на мартовском саммите, о которых сообщил ряд источников, знакомых с дипломатическими маневрами между Китаем и Россией, сообщения о стремлении Москвы к прекращению огня не следует принимать за чистую монету: возможно, российский лидер хочет создать иллюзию того, что он движется к миру, в преддверии президентских выборов, полагая, что такая атмосфера будет благоприятствовать ему в ходе голосования.
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