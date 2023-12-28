  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Nikkei: Путин весной заявил Си, что война продлится пять лет

Евгений Жуков
28 декабря 2023 г.

По информации Nikkei Asia, весной Путин заявил Си, что война в Украине закончится не ранее, чем через пять лет. Эти слова можно понимать как утверждение, что затяжная война выгодна РФ, которая выйдет из нее победителем.

https://p.dw.com/p/4aeoc
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Москве. 21 марта 2023 года
Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве, 21 марта 2023 годаФото: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил своему председателю КНР Си Цзиньпину во время встречи в Москве в марте 2023 года, что Россия будет воевать в Украине как минимум пять лет, сообщает японское издание Nikkei Asia в четверг, 28 декабря, со ссылкой на собственные информированные источники.

По всей видимости, таким образом Путин пытался кратко описать ситуацию в ходе боевых действий, которая на тот момент была не в пользу России, и заверил Си, что в конечном итоге Россия выйдет победителем, пишет обозреватель Nikkei Кацудзи Наказава. По его мнению, под этими словами подразумевалось, что затяжная война выгодна России и в конечном счете завершится ее победой.

С другой стороны, это замечание прозвучало как призыв к Си не менять свою пророссийскую позицию, указывает автор статьи. С его точки зрения, вне зависимости от того, убедили ли китайского лидера слова Путина, они дают ключ к пониманию ряда загадочных событий, касающихся российско-китайских отношений, в частности миротворческой миссии в Европе, которую Пекин проводил весной, и увольнения министра иностранных дел Китая несколько месяцев спустя.

Nikkei: Готовность Москвы к прекращению огня не следует принимать за чистую моенту

Nikkei Asia напоминает о недавней публикации газеты The New York Times, в которой говорилось, что по крайней мере с сентября Путин сигнализирует через посредников о готовности к прекращению огня при условии сохранения за Россией оккупированных территорий.

Впрочем, делает вывод обозреватель японского издания, учитывая слова Путина Си Цзиньпину на мартовском саммите, о которых сообщил ряд источников, знакомых с дипломатическими маневрами между Китаем и Россией, сообщения о стремлении Москвы к прекращению огня не следует принимать за чистую монету: возможно, российский лидер хочет создать иллюзию того, что он движется к миру, в преддверии президентских выборов, полагая, что такая атмосфера будет благоприятствовать ему в ходе голосования.

Смотрите также:

Западные эксперты о визите Си в Кремль

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Analysis: Putin promises Xi to 'fight for five years' in Ukraine

Nikkei Asia
asia.nikkei.com