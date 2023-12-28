Nikkei: Путин весной заявил Си, что война продлится пять лет

По информации Nikkei Asia, весной Путин заявил Си, что война в Украине закончится не ранее, чем через пять лет. Эти слова можно понимать как утверждение, что затяжная война выгодна РФ, которая выйдет из нее победителем.

Президент России Владимир Путин заявил своему председателю КНР Си Цзиньпину во время встречи в Москве в марте 2023 года, что Россия будет воевать в Украине как минимум пять лет, сообщает японское издание Nikkei Asia в четверг, 28 декабря, со ссылкой на собственные информированные источники.

По всей видимости, таким образом Путин пытался кратко описать ситуацию в ходе боевых действий, которая на тот момент была не в пользу России, и заверил Си, что в конечном итоге Россия выйдет победителем, пишет обозреватель Nikkei Кацудзи Наказава. По его мнению, под этими словами подразумевалось, что затяжная война выгодна России и в конечном счете завершится ее победой.

С другой стороны, это замечание прозвучало как призыв к Си не менять свою пророссийскую позицию, указывает автор статьи. С его точки зрения, вне зависимости от того, убедили ли китайского лидера слова Путина, они дают ключ к пониманию ряда загадочных событий, касающихся российско-китайских отношений, в частности миротворческой миссии в Европе, которую Пекин проводил весной, и увольнения министра иностранных дел Китая несколько месяцев спустя.

Nikkei: Готовность Москвы к прекращению огня не следует принимать за чистую моенту

Nikkei Asia напоминает о недавней публикации газеты The New York Times, в которой говорилось, что по крайней мере с сентября Путин сигнализирует через посредников о готовности к прекращению огня при условии сохранения за Россией оккупированных территорий.

Впрочем, делает вывод обозреватель японского издания, учитывая слова Путина Си Цзиньпину на мартовском саммите, о которых сообщил ряд источников, знакомых с дипломатическими маневрами между Китаем и Россией, сообщения о стремлении Москвы к прекращению огня не следует принимать за чистую монету: возможно, российский лидер хочет создать иллюзию того, что он движется к миру, в преддверии президентских выборов, полагая, что такая атмосфера будет благоприятствовать ему в ходе голосования.

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