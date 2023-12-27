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Президентские выборы-2024 в России. Кейс Екатерины Дунцовой

27 декабря 2023 г.

Журналистка из Ржева Екатерина Дунцова решила бороться за пост президента России. Она выступает за прекращение РФ боевых действий в Украине и за демократические реформы. Об избирательной кампании Дунцовой - в досье DW.

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Екатерина Дунцова, российская журналистка, самовыдвиженка в кандидаты в президенты России на выборах 2024 года
Екатерина ДунцоваФото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance

40-летняя Екатерина Дунцова, мать троих детей, журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда, в прошлом депутат Ржевского горсовета, 16 ноября 2023 года объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года в России в качестве самовыдвиженки. Свое решение она объяснила тем, что "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение". Дунцова заявила, что выступает за прекращение Россией боевых действий в Украине, за демократические реформы и освобождение политзаключенных. О том, как проходит ее избирательная кампания, - в досье DW. 

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Контекст

Екатерина Дунцова, самовыдвиженка в кандидаты в президенты РФ из Ржева

Суд отклонил иск Дунцовой к ЦИК РФ о недопуске к выборам

Верховный суд РФ подтвердил решение ЦИК об отказе Екатерине Дунцовой в сборе подписей.
Политика27 декабря 2023 г.
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Дунцова: буду добиваться регистрации на выборах президента

Журналистка намерена оспорить решение ЦИК или найти другой способ зарегистрироваться на выборы.
Правовые основы государства23 декабря 2023 г.08:22 мин.
Екатерина Дунцова

Дунцова опротестовала отказ ЦИК РФ допустить ее к выборам

Центризбирком не допустил Екатерину Дунцову к сбору подписей. Журналистка подала иск в Верховный суд РФ.
Политика25 декабря 2023 г.
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Дунцова о решении ЦИК, война в Украине

Журналистка Екатерина Дунцова прокомментировала DW отказ ЦИК допустить ее до выборов президента.
Политика24 декабря 2023 г.32:49 мин.
Путин на предвыборном концерте в 2018 году

Война заменяет Путину легитимность через выборы

Почему на выборах президента РФ 2024 года Кремлю не нужны Дунцова и даже Зюганов, рассуждает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
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Политика24 декабря 2023 г.
Журналистка Екатерина Дунцова

Возможно ли объединение штабов Надеждина и Дунцовой?

Екатерина Дунцова рассказала DW, что ее штаб готов на объединение со штабом Бориса Надеждина.
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Журналистка Екатерина Дунцова

ЦИК не допустил Екатерину Дунцову к сбору подписей на выборы

ЦИК утверждает, что в документах инициативной группы журналистки Екатерины Дунцовой обнаружено более 100 ошибок.
Политика23 декабря 2023 г.
Екатерина Дунцова

ЦИК России перенес заседание по регистрации группы Дунцовой

Инициативная группа поддержала кандидатуру Екатерины Дунцовой на выборах президента России.
Политика22 декабря 2023 г.
Екатерина Дунцова, российская журналистка, самовыдвиженка в кандидаты в президенты России на выборах 2024 года

"Наивно и смело": СМИ Германии о Дунцовой против Путина

Немецкие СМИ следят за попыткой Дунцовой баллотироваться на выборах президента РФ. Как они описывают ее - у DW.
Политика22 декабря 2023 г.
Екатерина Дунцова, самовыдвиженка в кандидаты в президенты РФ из Ржева

Журналистка Екатерина Дунцова подала документы в ЦИК России

ЦИК рассмотрит документы для регистрации инициативной группы, поддержавшей кандидатуру Дунцовой на выборах президента.
Политика21 декабря 2023 г.
Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин сидит за столом, перед ним стоит лысый мужчина в костюме и очках, со спины похожий на первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, и докладывает: "Теперь нам угрожают англо-саксы и Дунцова!".

Дунцова и Путин: кого еще боится российский президент

Выдвижение Екатерины Дунцовой кандидаткой в президенты РФ проходит не без проблем. Почему? Ответ - в карикатуре DW.
Политика18 декабря 2023 г.
Журналистка Екатерина Дунцова

Журналистка Дунцова составит конкуренцию Путину

Инициативная группа поддержала кандидатуру журналистки Екатерины Дунцовой на выборах президента России.
Политика17 декабря 2023 г.
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