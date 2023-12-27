Президентские выборы-2024 в России. Кейс Екатерины Дунцовой
27 декабря 2023 г.
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40-летняя Екатерина Дунцова, мать троих детей, журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда, в прошлом депутат Ржевского горсовета, 16 ноября 2023 года объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года в России в качестве самовыдвиженки. Свое решение она объяснила тем, что "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение". Дунцова заявила, что выступает за прекращение Россией боевых действий в Украине, за демократические реформы и освобождение политзаключенных. О том, как проходит ее избирательная кампания, - в досье DW.