Дунцова создает в РФ свою партию. Какие перспективы?

"Рассвет" - такое название для будущей партии выбрали Екатерина Дунцова и ее сторонники. Всего 14 января на собрании оргкомитета в Твери присутствовали 21 человек, подписи которых необходимы для регистрации новой партии в Минюсте. Осталось завершить бюрократические нюансы, говорит Дунцова, и документы отправят в федеральный орган власти. По российским законам, если там не будет возражений, то участникам нового политического движения предстоит провести собрания в более чем половине субъектов России и выбрать делегатов на учредительный съезд. Затем требуется найти финансирование и создать сеть региональных отделений.

Цель регистрации партии - безопасная политическая деятельность

В день собрания оргкомитета Дунцову задержали сотрудники ГИБДД - ее приняли за наркоторговца, говорит она. Медосвидетельствование, которое прошла политик, дало отрицательный результат. "Полицейские потом извинились", - вспоминает Дунцова, предположив, что полицейские вообще могли о ней не слышать.

Этот эпизод, считает Дунцова, не связан с ее политической деятельностью. Регистрация партии даст ее движению не только возможность участвовать в выборах - основной прицел на единый день голосования в сентябре 2024 года - но и позволит достигнуть определенной степени безопасности. Российские законы пока не позволяют присваивать иноагентский или иной статус действующей политической партии, а значит у активистов будет возможность легально проводить встречи и собрания. При этом властям выгодно создание новой партии, уверена Дунцова, так как это позволит создавать горизонтальные связи в стране. "Они (действующая власть в России. - Ред.) сами страдают от того, что выстроили вертикаль власти. И когда они обращаются к людям, давайте вот в этом поучаствуем, они не видят отклика. Наша миссия - сформировать гражданские институты", - говорит она.

Оргкомитет также определил примерный бюджет, который необходим для функционирования партии и создания сети региональных отделений. Цифры Дунцова затруднилась назвать - подсчеты еще продолжаются, но предположила, что на покрытие первоначальных расходов будет достаточно тех средств, которые соберут через фандрайзинг. Затем у партии могут появиться спонсоры. "Например, собрание инициативной группы для выдвижения в президенты обошлось в 1,5 млн рублей. Все деньги мы собрали через пожертвования", - говорит Дунцова. Общую численность своих сторонников она оценивает примерно в 200 тысяч человек - столько подписей оставили на ее предвыборном сайте. Эти люди в электронной форме подтвердили, что были бы готовы физически поставить за нее подпись как кандидата в президенты России в случае регистрации Дунцовой в ЦИК. Существенная часть из них будет готова поддержать партию "Рассвет" финансово, считает политик.

Дунцова приобрела популярность из-за отсутствия альтернатив

"Молодая, женщина, блондинка, красивая, хорошая мать, искренняя", - описывает медийный образ Екатерины Дунцовой политолог и профессор Новой Школы в Нью-Йорке Нина Хрущева. По ее мнению, эти качества оказались сейчас востребованы у определенного числа россиян, но большая часть населения по-прежнему аполитична: "Мои личные наблюдения - я находилась в России полгода - никакого массового антипутинского движения там не увидела".

По своим характеристикам Дунцова напоминает Марию Колесникову в Беларуси, считает политолог: "Если Тихановская попала в политику случайно, тот в случае с Колесниковой и Дунцовой - это был их сознательный выбор, политический героизм". Впрочем, политическое будущее у Дунцовой довольно призрачное, добавляет Хрущева, так как власть не терпит тех, кто заявляет о необходимости перемен в России.

С этим мнением согласен политолог и профессор университета Хельсинки Владимир Гельман, объясняя популярность Дунцовой запросом в обществе на политиков с реальной альтернативой. Он также считает, что нынешних организационных ресурсов у Екатерины Дунцовой недостаточно, чтобы запустить собственную партию: "Пока у нее нет достаточной сети поддержки и активистов, известность не настолько большая. Не говоря уже о том противодействии, которое она встречает со стороны властей". Гельман не исключает, что при политических изменениях в России "карта может лечь иначе" и Дунцова может реализовать симпатии избирателей как политик на федеральном уровне.

Власти могут извлечь собственные дивиденды из регистрации партии Дунцовой

У действующих российских властей есть свой мотив зарегистрировать партию Дунцовой, так как они получат инструмент контроля и изучения этой социальной группы, считает экс-муниципальный депутат Совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области Нина Беляева. "В этом случае мотив власти - знать численность социальной группы, измерять рейтинг на выборах, понимать, сколько людей поддерживают антивоенную повестку в регионах", - предполагает политик.

Беляева напоминает, что в 2012 году в России в результате "партийной реформы" (вступил в силу ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях". - Ред.) требования к созданию политических партий снизились. В течение двух лет в России зарегистрировали до 75 партий, многие из которых впоследствии ликвидировали. Сейчас, по данным Минюста России, в стране действует 25 партий. "В любом случае хорошо, если люди находят какие-то механизмы, которые позволяют хотя бы что-то делать легально и не сесть в тюрьму, не оказаться в ситуации вынужденной миграции, доносить альтернативную позицию и сохранять дополнительную коммуникацию с согражданами", - резюмировала она.

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