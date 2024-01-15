Под Тверью сотрудники ГИБДД временно задерживали Дунцову

В Тверской области в воскресенье, 14 января, была задержана для медицинского освидетельствования, а затем отпущена, выдвигавшаяся в президенты России Екатерина Дунцова. Это произошло после собрания оргкомитета новой партии "Рассвет", которую намерена учредить Дунцова, рассказала сама журналистка .

По словам Дунцовой, она уехала с собрания на каршеринге, а по пути остановилась на обочине уточнить маршрут. "В этот момент к машине подошли сотрудники ГИБДД и сообщили, что я должна проследовать с ними на медосвидетельствование. Тест на наркотики, конечно, дал отрицательный результат, меня уже отпустили", - пояснила журналистка. "Надеюсь, что это просто недоразумение", - добавила она.

Попытка Дунцовой принять участие в выборах президента

Уроженка Красноярска Екатерина Дунцова - журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда, работала депутатом Ржевской городской думы. В 2023 году она объявила о намерении выдвинуться на пост президента, заявив, что "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение". Дунцова выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политических заключенных.

Центризбирком России в итоге не допустил Дунцову к сбору подписей, объяснив это выявленными в документах ошибками. В ответ на отказ ЦИК в регистрации Екатерина Дунцова анонсировала создание собственной партии. "Нас десятки миллионов, но ни одна политическая партия нас не представляет или не хочет представлять. У нас нет другого пути, кроме как самим создать партию и добиваться перемен. Это наша Родина, и другой никогда не будет", - заявила она.

Смотрите также: