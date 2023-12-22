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ЦИК России перенес заседание по регистрации группы Дунцовой

Павел Мыльников
22 декабря 2023 г.

Инициативная группа поддержала кандидатуру Екатерины Дунцовой на выборах президента России. Журналистка из Ржева подала документы в ЦИК, но заседание перенесли.

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Екатерина Дунцова после подачи документов в ЦИК России
Екатерина ДунцоваФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Центральная избирательная комиссия России перенесла заседание по вопросу регистрации инициативной группы, поддержавшей кандидатуру журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой на выборах президента страны. Об этом сама Дунцова сообщила в пятницу, 22 декабря.

"Вчера я получила официальное приглашение на 22 декабря 15.00, но уже сегодня на сайте избирательной комиссии вопрос стоит в повестке дня на 23 декабря в 12.00. В случае отказа у нас не будет времени провести повторное собрание", - пояснила женщина.

Кроме того, Дунцова обратила внимание на различные формулировки о регистрации ее инициативной группы и группы президента Владимира Путина на сайте ЦИК. В случае группы журналистки формулировка - "о рассмотрении ходатайства", в случае действующего главы государства - "о регистрации группы избирателей", указала она.

Внеплановая проверка Минюста

Накануне Дунцова выразила опасения, что российские власти попытаются дискредитировать документы о ее выдвижении, поданные в ЦИК 20 декабря. По словам женщины, сотрудники министерства юстиции РФ 21 декабря пришли с внеплановой проверкой, их интересовал протокол по собранию 17 декабря. К нотариусу, который заверял протокол собрания инициативной группы Путина, с проверкой никто не приходил, подчеркнула журналистка.

Уроженка Красноярска Екатерина Дунцова - журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда, работала депутатом Ржевской городской думы. О своем намерении выдвинуться на пост президента она объявила 16 ноября, объяснив это решение тем, что "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение". Дунцова выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политических заключенных.

Трехдневные выборы президента

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы "самовыдвиженцем".

От Либерально-демократической партии России кандидатом на высший государственный пост выдвинут ее лидер Леонид Слуцкий, в КПРФ поддержали выдвижение в президенты от коммунистов Николая Харитонова. Кроме того, о намерении участвовать в выборах уже заявили экс-депутат Госдумы Борис Надеждин и находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин).

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