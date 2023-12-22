ЦИК России перенес заседание по регистрации группы Дунцовой
Центральная избирательная комиссия России перенесла заседание по вопросу регистрации инициативной группы, поддержавшей кандидатуру журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой на выборах президента страны. Об этом сама Дунцова сообщила в пятницу, 22 декабря.
"Вчера я получила официальное приглашение на 22 декабря 15.00, но уже сегодня на сайте избирательной комиссии вопрос стоит в повестке дня на 23 декабря в 12.00. В случае отказа у нас не будет времени провести повторное собрание", - пояснила женщина.
Кроме того, Дунцова обратила внимание на различные формулировки о регистрации ее инициативной группы и группы президента Владимира Путина на сайте ЦИК. В случае группы журналистки формулировка - "о рассмотрении ходатайства", в случае действующего главы государства - "о регистрации группы избирателей", указала она.
Внеплановая проверка Минюста
Накануне Дунцова выразила опасения, что российские власти попытаются дискредитировать документы о ее выдвижении, поданные в ЦИК 20 декабря. По словам женщины, сотрудники министерства юстиции РФ 21 декабря пришли с внеплановой проверкой, их интересовал протокол по собранию 17 декабря. К нотариусу, который заверял протокол собрания инициативной группы Путина, с проверкой никто не приходил, подчеркнула журналистка.
Уроженка Красноярска Екатерина Дунцова - журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда, работала депутатом Ржевской городской думы. О своем намерении выдвинуться на пост президента она объявила 16 ноября, объяснив это решение тем, что "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение". Дунцова выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политических заключенных.
Трехдневные выборы президента
Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы "самовыдвиженцем".
От Либерально-демократической партии России кандидатом на высший государственный пост выдвинут ее лидер Леонид Слуцкий, в КПРФ поддержали выдвижение в президенты от коммунистов Николая Харитонова. Кроме того, о намерении участвовать в выборах уже заявили экс-депутат Госдумы Борис Надеждин и находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин).
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