Возможно ли объединение штабов Надеждина и Дунцовой?

Екатерине Дунцовой, которая заявляла о намерении баллотироваться на пост президента России с антивоенной программой, отказано в регистрации в ЦИК. Она обратилась к партии "Яблоко" с предложением о выдвижении от нее, но уже получила отказ. Одним из возможных антивоенных кандидатов остается политик Борис Надеждин, который был выдвинут от партии "Гражданская инициатива". Ему предстоит собрать порядка 100 тысяч подписей, чтобы принять участие в выборах. Возможное объединение штабов Дунцовой и Надеждина помогло бы решить эту проблему и прибавило бы политический вес их предвыборной кампании, говорят политологи.

Избирательная комиссия забраковала подпись в виде "котика"

Формально Екатерине Дунцовой отказано в участии в президентской гонке из-за ошибок в документах, поданных от ее инициативной группы. Центральная избирательная комиссия России насчитала более 100 неточностей. В ошибки записали даже подпись, напоминающую кота, одного из сторонников Дунцовой в протоколе. Из-за бюрократических сложностей - ЦИК к вечеру 23 декабря не подготовил решение об отказе - команда Дунцовой может не успеть как опротестовать это решение в суде, так и провести новое заседание инициативной группы.

Теоретически у Дунцовой еще остается альтернативный путь для участия в выборах в качестве кандидата - поддержка какой-либо партии. Впрочем, в партии "Яблоко" уже открестились от такой возможности. В эфире Youtube-канала "Живого гвоздя" основатель партии Григорий Явлинский отреагировал на предложение Дунцовой словами "мы ее не знаем". По словам Явлинского, "Яблоко" решило бойкотировать выборы президента России в 2024 году. "Вся эта позиция (антивоенная. - Ред.) будет уничтожена. Вот куда вы меня тянете. Это надо понимать заранее", - сказал он. Нынешний лидер "Яблока" Николай Рыбаков публичных заявлений на этот счет не делал.

Борис Надеждин Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance

При этом Дунцова заявила DW, что ее штаб готов присоединиться к штабу Бориса Надеждина в случае его регистрации в качестве кандидата в ЦИК. Партия "Гражданская инициатива" 23 декабря единогласно поддержала Надеждина​​​​​​​ в качестве своего кандидата в президенты России. Его команде предстоит подать документы в ЦИК, а затем заручиться поддержкой не менее 100 тысяч россиян.

Объединение штабов Надеждина и Дунцовой могло бы облегчить задачу в сборе 100 тысяч подписей в его поддержку. По словам Дунцовой, у ее команды подготовлено открытие Центров сбора подписей в 42 регионах, а сама она могла бы взять на себя технические и организационные вопросы. "В каждом штабе у нас есть ориентировочно от 10 до 15 волонтеров, плюс инициативные группы за рубежом в 50 городах", - говорит Дунцова.

В штабе Надеждина подтвердили DW, что такой вопрос рассматривается, его обсуждение должно пройти в ближайшее время. Впрочем, сам Надеждин не ответил на вопрос DW в мессенджере, пояснив, что занят оформлением документов для предоставления в ЦИК.

Главный политический капитал Дунцовой - растущая медийность и симпатии

Объединение команд Дунцовой и Надеждина в единый антивоенный штаб позволило бы не только быстро собрать необходимые 100 тысяч подписей, но и придало бы политический вес предвыборной кампании Надеждина, считает политолог Аббас Галлямов. "Дунцова сейчас уже сертифицированный оппозиционный кандидат. У нее есть волонтеры и, что не менее важно, медийность и растущие симпатии", - говорит он.

Факт раздумий Надеждина об объединении вызывает подозрения, считает Галлямов: "Бывают решения, которые надо принимать моментально. Иначе это можно проинтерпретировать: ушел советоваться с Кремлем". Если в регистрации откажут и Надеждину, то таким образом Кремль уйдет от ответа на главный вопрос в обществе "о войне и мире", говорит политолог. Как следствие, уверен Галлямов, власть изменит ритуал собственной легитимации, утеряв роль посредника между политической системой и народом: "Это будет дополнительным шагом к перевороту, одной из его возможных причин".

Кремль постарается любыми способами устранить Дунцову как политического оппонента, считает политолог Федор Крашенинников. Он не исключает, что Дунцовой во время отказа в ЦИК угрожали: "Памфилова сказала то же самое, что несколько лет назад Навальному (в 2017 году Алексею Навальному отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты России. - Ред.): "Вы человек молодой, у вас все впереди", - сказал Крашенинников на своем Youtube-канале, предположив, что следующим действием будет признание Дунцовой "иноагентом".

Как отмечает директор ФБК Иван Жданов, недопуск Дунцовой к выборам доказал, что в обществе сильный запрос на антивоенного кандидата, которого опасаются российские власти: "Хочется волшебства. Это наивная надежда (смена власти в стране. - Ред.), она может стать реальностью, когда режим ослабеет, но не сейчас".

В команде Алексея Навального, независимо от результатов допуска Надеждина к выборам, намерены ближе к марту 2024 года определиться с "оппозиционным" кандидатом в президенты в бюллетене, за которого они будут призывать голосовать своих сторонников. "Единственное требование к кандидату - не быть Путиным", - сказал DW Жданов.

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