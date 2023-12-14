Иван Жданов об исчезновении Навального: Это стратегия Кремля

Информации о местонахождении и состоянии здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего длительный тюремный срок, нет с 5 декабря. Директор ФБК Иван Жданов 13 декабря рассказал в эфире передачи "DW Новости Шоу", что удалось выяснить о происходящем с Навальным после появления слухов о его переводе "для следственных действий" в Москву.

DW: Вы и другие соратники Алексея Навального давно пытаетесь выяснить, где он находится. Что нового вам известно на данный момент?

Иван Жданов: К сожалению, никаких данных нет. В связи со вчерашним (12 декабря.- Ред.) вбросом Telegram-канала Baza о том, что Навальный в Москве и с ним "проводятся следственные действия", мы проверили большую часть следственных изоляторов города. Алексея Навального в этих СИЗО нет. Значит, эта версия не подтверждается.

Директор ФБК Иван Жданов Фото: DW

Более того, версия о том, что с ним проводятся следственные действия в Москве, противоречит логике, потому что следственные действия с ним проводили во Владимирской области (где Навальный отбывает наказание. - Ред.). Туда всегда специально ездил следователь. Действительно, Алексей давно должен был находиться в следственном изоляторе, но они специально устроили ему такие условия: следователь сам к нему ездил и проводил следственные действия. Поэтому у нас снова нет никакой информации о том, где находится Алексей.

Вчера я объявил о вознаграждении (за информацию о Навальном. - Ред.). Мы получаем разные слухи, получаем много писем. Они часто противоречат друг другу, и ни одно из них не содержит то, что можно вообще хоть как-то проверить. Поэтому дополнительной информации у нас нет.

"Очередная попытка изоляции Навального"

- Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш писала, что, когда Алексея видели в последний раз, у него были сложности со здоровьем. Это так?

- Это было за несколько дней, до того как его видели в последний раз. У него было действительно какое-то смутное состояние, он ложился под капельницу, в колонии отстегивали от стены койку… Такой день был, но после этого его видели, и вроде бы он чувствовал себя нормально. Хотя, безусловно, это был тревожный звоночек до его исчезновения.

- Связываете ли вы исчезновение Алексея Навального с президентскими выборами, точнее с вашей новой стратегией? После того, как вы о ней рассказали, в некоторых российских городах появились билборды с надписью "Россия, с Новым годом!" и QR-кодом, который вел на портал neputin.org.

- Там было много лозунгов. Конечно, в Кремле и в администрации колонии знали, что мы начинаем свою кампанию 7 декабря, за 100 дней до начала выборов. Не знали деталей, не знали про билборды, иначе ничего бы не получилось. Но естественно, эти события связаны. (…)

Я не верю в такие совпадения - что Алексей исчез именно перед объявлением нашей избирательной кампании, перед днем, когда Владимир Путин объявляет, что он выдвигаться в президенты на бесконечный новый срок. Это не совпадение, это стратегия Кремля. Вопрос в том, что они сделали.

- Как вы воспринимаете исчезновение Навального? Это угроза, предупреждение или что-то еще?

- Как очевидную попытку и пока реализуемый план Кремля по полной изоляции Навального. Каким образом - не знаю. Либо через ухудшение здоровья, либо еще что-то. Скорее всего, его этапируют, но мы ничего не знаем.

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