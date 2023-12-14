Соратники Навального заявили, что не нашли его в СИЗО Москвы

Версия о переводе Навального в Москву нелогична и не находит подтверждения, заявил DW директор ФБК Иван Жданов. Соратники оппозиционера не могут найти его ни в одном столичном СИЗО.

Соратники Алексея Навального не могут найти его ни в одном из московских СИЗО, куда, как сообщалось, его могли перевести из владимирской колонии для следствия по новому уголовному делу о вандализме. Об этом в среду, 13 декабря, сообщил в эфире DW директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По словам Жданова, после того как российское провластное издание "База" сообщило, что Навального перевели в Москву для следственных действий, он и другие соратники оппозиционера "проверили большую часть следственных изоляторов Москвы" и ни в одном из них не обнаружили Алексея Навального.

Кроме того, Иван Жданов отметил в программе "DW Новости Шоу" , что обнародованная 12 декабря версия "Базы" "немного противоречит логике", поскольку следственные действия с Навальным всегда проводили во Владимирской области, куда специально приезжал следователь. "Эта версия не подтвердилась, она звучит нелогично. Поэтому у нас нет снова никакой информации о том, где находится Алексей", - рассказал директор ФБК.

Иван Жданов: Это не просто совпадение

Жданов подчеркнул, что не верит в простое совпадение исчезновения Навального с объявлением в России избирательной кампании к президентским выборам. "Это не совпадение, это стратегия Кремля. Вопрос - что они сделали?" - пояснил он.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, в свою очередь, опровергла слухи о том, что Навальный находится "под наблюдением врачей". "Этим слухам мы не верим, и подтверждения им у нас нет", - написала она в соцсети Х, отметив, что оппозиционер "уже три года не получает никакой медицинской помощи", причем уже больше года ему отказывают даже в посещении стоматолога.

Информации о местонахождении и состоянии здоровья Навального нет уже с 5 декабря. Сторонники оппозиционного политика запустили в соцсетях хештег #ГдеНавальный и объявили вознаграждение за сведения о том, где он находится.

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