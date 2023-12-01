Против Алексея Навального возбудили новое уголовное дело

На этот раз российские власти инкриминируют основателю ФБК "вандализм". По этой статье Навальному грозят штраф, либо обязательные работы, либо арест на срок до трех месяцев.

Против российского оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в заключении, возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщается , в пятницу, 1 декабря в Telegram-канале, который ведется от имени Навального.

"Разворачиваю письмо из ГСУ СК: "Сообщаю, что в отношении вас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ. 2 эпизода", - приводятся в посте слова политика. По наблюдениям основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), российские власти каждые три месяца возбуждают против него новое уголовное дело. "Никогда еще осужденный, сидящий больше года в одиночной камере, не жил такой насыщенной общественно-политической жизнью", - иронизирует он.

Алексей Навальный подчеркнул, что "понятия не имеет", что означает статья 214 УК РФ . Речь идет о вандализме, который наказывается в России штрафом в размере до 40 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Уголовное преследование Навального в России

Навальный был отправлен российскими властями в колонию в феврале 2021 года после того, как его объявили виновным в мошенничестве в рамках дела "Ив Роше". Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании "экстремистского сообщества". Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

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