Соратники Навального сообщили о его исчезновении из колонии

Сотрудники колонии во Владимирской области утверждают, что Алексей Навальный у них "больше не числится". Они отказываются сообщить его адвокату, куда перевели политика, заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Сотрудники исправительной колонии №6 (ИК-6) в поселке Мелехово Владимирской области утверждают, что Алексей Навальный у них "больше не числится", но отказываются сообщить адвокату оппозиционного политика, куда его перевели, написала в соцсети X в понедельник, 11 декабря, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Она также заявила, что в исправительной колонии особого режима №7 Владимирской области тоже утверждают, что Алексея Навального там нет. "В пятницу и весь сегодняшний день ни в ИК-6, ни в ИК-7 им (адвокатам. - Ред.) не отвечали. Очевидно, теперь дали команду. Где Алексей, по-прежнему неизвестно", - сообщила Ярмыш.

Несколькими часами ранее в Telegram-канале "Команда Навального" появилось сообщение, что соратники Навального уже шестой день не могут связаться с ним. 11 декабря он должен был выступать в суде по видеосвязи, но трансляция не состоялась. Представители колонии утверждают, что с 7 декабря не могут починить электричество, "просто издеваются", заявила в связи с этим Кира Ярмыш.

К Навальному не пустили адвокатов

Вечером 8 декабря Ярмыш сообщала, что к Навальному, который содержится в ИК-6, не пускают адвокатов. По ее словам, адвокаты Навального пришли не только к ИК-6, но и к ИК-7. "Везде им сказали "ожидать", в итоге везде отказали в посещении", - написала Ярмыш в соцсети X, добавив, что это "особенно тревожно" еще и потому, что на прошлой неделе оппозиционеру стало плохо в камере - у него закружилась голова, он лег на пол.

Кира Ярмыш расценила произошедшее как признаки возможного голодного обморока. Тогда же она отметила, что к тому моменту, к 8 декабря, связи с Навальным не было уже третий день, поскольку его перестали подключать по видеосвязи к заседаниям суда по его искам.

Уголовное преследование Навального в России

Алексей Навальный был отправлен российскими властями в колонию в феврале 2021 года после того, как его объявили виновным в мошенничестве в рамках так называемого "дела Ив Роше". Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании "экстремистского сообщества". Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

1 декабря Навальный сообщил, что против него возбудили еще одно уголовное дело - по статье о вандализме.

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