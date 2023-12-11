Соратники Навального потеряли связь с ним

"Шестой день мы не знаем, что происходит с Навальным", - написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Соратники находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального шестой день не могут выйти с ним на связь. Это следует из сообщения в Telegram-канале "Команда Навального", опубликованного в понедельник, 11 декабря.

В этот день Навальный должен был выступать в суде по видеосвязи, но трансляция не состоялась, следует из поста. Как указала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, представители колонии утверждают, что с 7 декабря не могут починить электричество. "Просто издеваются", - написала она.

К Навальному не пустили адвокатов

Вечером 8 декабря Ярмыш сообщала, что к Навальному, который содержится в исправительной колонии №6 во Владимирской области, не пускают адвокатов. По словам пресс-секретаря политика, адвокаты Навального пришли не только к ИК-6, но и к исправительной колонии особого режима № 7. "Везде им сказали "ожидать", в итоге везде отказали в посещении", - написала Ярмыш на своей странице в соцсети X, добавив, что это "особенно тревожно" еще и потому, что на прошлой неделе оппозиционеру стало плохо в камере - у него закружилась голова, он лег на пол.

Кира Ярмыш расценила произошедшее как признаки возможного голодного обморока. Тогда же она отметила, что к тому моменту, к 8 декабря, связи с Навальным не было уже третий день, поскольку его перестали подключать по видеосвязи к заседаниям суда по его искам.

Уголовное преследование Навального в России

Алексей Навальный был отправлен российскими властями в колонию в феврале 2021 года после того, как его объявили виновным в мошенничестве в рамках "дела Ив Роше". Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании "экстремистского сообщества". Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

1 декабря Навальный сообщил, что против него возбудили еще одно уголовное дело - по статье о вандализме.

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