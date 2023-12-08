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К Навальному третий день подряд не пускают адвокатов

Жан Рофе
8 декабря 2023 г.

Алексея Навального уже третий день не подключают к заседаниям суда по его искам, рассказала пресс-секретарь оппозиционера. На прошлой неделе политику стало плохо в колонии, ему ставили капельницу.

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Российский оппозиционер Алексей Навальный в колонии (фото из архива)
Алексей Навальный в колонии (фото из архива)Фото: Yulia Morozova/REUTERS

Третий день подряд к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который содержится в исправительной колонии строгого режима №6 во Владимирской области, не пускают адвокатов. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в пятницу, 8 декабря.

По ее словам, адвокаты Навального пришли не только к ИК-6, но и к исправительной колонии особого режима № 7. "Везде им сказали "ожидать", в итоге везде отказали в посещении", - написала Ярмыш на своей странице в соцсети X, добавив, что это "особенно тревожно" еще и потому, что на прошлой неделе Навальному стало плохо в камере - у него закружилась голова, он лег на пол.

"Сотрудники колонии сразу же прибежали, опустили койку, положили Алексея и поставили капельницу. Что это было, мы не знаем, но учитывая, что его лишают еды, держат в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму, это похоже на голодный обморок. После того случая адвокаты видели Алексея, он был относительно в порядке. Но теперь уже третий день, как мы не знаем, где он", - рассказала Ярмыш.

Пресс-секретарь Навального также сообщила, что на этой неделе от политика не приходили письма, а отправленные ему не были доставлены. Кроме того, по словам Ярмыш, последние три дня Навального не подключают по видеосвязи к заседаниям суда по его искам. Сотрудники колонии объясняют это "аварией" и отсутствием света.

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