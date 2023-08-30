Тон дискуссии в российской оппозиции задает Навальный

Алексей Навальный из заключения сообщает о желании расширить свою базу поддержки. Эмиграции это не касается, но обсуждает его заявления именно она, констатирует Иван Преображенский.

Фото: Justin Tallis/AFP/Getty Images

Можно ли написать из заключения развернутый и содержательный текст? К этому очень быстро скатилась дискуссия вокруг последних заявлений Алексея Навального (который и сам в нее включился ), опубликованных в то время, когда он остается в российской тюрьме. Между тем содержательная дискуссия почти заглохла. И это, надо сказать, неудивительно, поскольку Навальный говорит с теми кто остался в России, а не с теми кто уехал, и за решеткой оставаясь одним из самых заметных политиков страны.

Письма Навального - инструкция по сборке

На фоне нового, беспрецедентно жесткого приговора, получив дополнительные 19 лет заключения, Алексей Навальный вернулся в российскую публичную политику с новой актуальной политической стратегией. Стратегией весьма спорной - но внезапно оказалось, что споры вызвала даже не она. Дискуссия пошла, по сути, вокруг того имеет ли Навальный право на политическое высказывание, оставаясь российским заключенным.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Именно так, как мне кажется, стоит определить дискуссию о том, кто пишет "письма Навального" - сам оппозиционер, его адвокаты, соратники или кто-то еще. Михаил Ходорковский, Максим Кац и некоторые другие известные в российской эмиграции фигуры усомнились в авторстве заявлений Навального. Появились тексты, претендующие на том, что в них проведен экспертный анализ этих заявлений. Не дошло разве что до подчерковедческой экспертизы, за неимением у широкой публики "маляв Навального".

По сути, авторы этих текстов намекают, что находящийся в заключении оппозиционер не в курсе того, что от его лица пишут члены его команды. Возможно ли это?

Очевидно, что нет. Даже если бы ему не рассказали об этом адвокаты, во что сложно поверить, до его сведения это донесли бы сами российские власти. Никто больше их не заинтересован в новых "срачах" в российской оппозиции, как характеризуют идущие там дискуссии ее критики.

Таким образом, даже поверхностный анализ показывает, что Навальный не может не знать о содержании этих документов. Вдобавок, политик прямо подтверждает, что писал их он сам. Команда не взяла его "в заложники".

Адресаты писем Алексея Навального

Почему же так вышло, что дискуссия о письмах Навального почти не касается их содержания? Ведь он говорит о важных вещах: о допустимости критики и дискуссии с политзаключенными, о необходимости выработать стратегию на предстоящие президентские псевдовыборы 2024 года…

Можно, как некоторые его сторонники, сказать, что конкуренты из эмигрантской среды сознательно пытаются "заболтать" предложения находящегося в заключении оппозиционера. Но мне не кажется, что тут есть злой умысел. Просто сами предложения Навального очень далеки от повестки российского гражданского общества, медиа и политиков в эмиграции. Вот им и интересно обсуждать частности, а не суть его предложений.

В своих письмах оппозиционер разговаривает, скорее, с теми, кто остался в России. Даже тон его заметно изменился. Ведь Навальный знает, что активная часть его старого электората вынужденно эмигрировала. И чтобы остаться российским политиком, от чего, замечу, зависит возможно его жизнь в заключении у российских властей, которые уже минимум однажды пытались его убить, оппозиционеру приходится искать новую аудиторию и создавать новый, понятный ей язык и идеи. Например, говорить об императивном осуждении 1990-х как эпохи Бориса Ельцина, бандитизма, коррупции, фальсификации выборов.

Навальный попросил его критиковать

Важно отметить, что многие сторонники Алексея Навального в эмиграции встают на дыбы при попытке критиковать его. Сам оппозиционер однако прямо говорит, что считает критику не только возможной, но и желательной. Что логично, иначе как заметить ошибки в своих суждениях или делах? Это не срачи, а дискуссии, сообщает Навальный.

Такая позиция, кстати, и является причиной того, что Навальный остается одним из самых заметных российских политиков, способных создавать смыслы даже из-за решетки. Другой вопрос, что эти смыслы очень часто весьма спорные. Например, его призыв выбрать стратегию на предстоящие президентские выборы мне, как политологу, кажется бессмысленным. Нет причин эту позицию осуждать, я сам всегда говорю, что важно не забыть, как ставить закорючку в избирательном бюллетене. Это знание, если в России восстановится демократия, немножко облегчит переход к ней. Но в условиях войны против Украины, когда для многих участие в пседовыборах - это не рациональный, а этический вопрос, не стоит никого ни к чему призывать. Навальный, возможно, сейчас не чувствует это.

Похожая история и с 1990 годами. Я это вижу, как логичное продолжение о том, что военный преступник Гиркин (Стрелков) является политзаключенным. Это как минимум спорно, я сам с этим суждением не согласен, но это точно приятно услышать оставшимся в России пассивным критикам режима Владимира Путина. К ним Навальный и обращается. Мы же сейчас в эмиграции разговариваем больше сами с собой - и обсуждаем письма Навального, возможно, ошибающегося, но остающегося на острие политической повестки внутри России.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

​​​​​​Смотрите также: