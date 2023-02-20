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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в суде (фото из архива)
Алексей Навальный в суде (фото из архива)Фото: Moscow City Court Press Service/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

ФСИН прокомментировала условия содержания Навального

Александра Иванова
1 ч. назад

Российским адвокатам, обращавшимся к Путину с письмом в поддержку Алексея Навального, ответили из ФСИН. Там утверждают, что помещение политика в ШИЗО - законная мера.

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В Федеральной службе исполнения наказаний России утверждают, что меры взыскания, применяемые к оппозиционному политику Алексею Навальному в ИК-6 Владимирской области "за нарушение установленного порядка отбывания наказаний", обусловлены "требованиями действующего уголовно-исполнительного законодательства" РФ. Это следует из письма УФСИН России по Владимирской области, полученного петербурским адвокатом Виктором Дроздовым - инициатором открытого послания в поддержку Навального к президенту РФ Владимиру Путину, которое подписали более ста российских адвокатов. Копию ответа от УФСИН Виктор Дроздов в понедельник, 20 февраля, предоставил DW.

Тот факт, что вместо президента РФ Владимира Путина, которому адвокаты направляли свое обращение, им ответил заместитель начальника УФСИН по Владимирской области С.А. Рараев, Виктор Дроздов называет "очень симптоматичным". "Полагаю, что (если обращение адвокатов к президенту не было доведено до него), "господину Путину" именно сейчас необходимо узнать, что вместо него его обязанность по части 2 статьи 80 ("гарант Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина") нынче исполняет "заместитель начальника" некто С.А. Рараев", - указал инициатор обращения в письменном комментарии для DW.

В обращении к главе российского государства, подготовленном адвокатами в середине января, отмечалось, что в отношении Алексея Навального происходит нарушение Конституции РФ, в частности ее положений о том, что никто не может быть подвержен пыткам, а умаление человеческого достоинства недопустимо.

"Даже будучи осужденным, человек не может постоянно находиться в штрафном изоляторе. Либо у нас что-то не так с законами, либо с процедурой отбытия наказания. Признаки пыток - налицо, и с этим нужно что-то делать", - пояснил тогда Виктор Дроздов аргументы подписавшихся в беседе с DW.

ФСИН о медицинском обслуживании Навального

Кроме прочего, авторы обращения призывали обеспечить Навальному достойное медицинское обслуживание, при необходимости - в гражданской больнице. Условия его содержания в колонии во Владимирской области "сопряжены с причинением вреда его здоровью и представляют угрозу жизни", подчеркнули адвокаты. 

 6 февраля Виктор Дроздов сообщил DW, что обращение, подписанное им, а также более ста другими российскими адвокатами, в том числе Иваном Павловым и Каринной Москаленко, было перенаправлено во ФСИН.

В ответе учреждения, направленного Дроздову "для уведомления остальных заявителей", касательно жалоб на медобслуживание Навального указано лишь, что "медицинское обеспечение Навального А.А. организовано в соответствии с требованием приказа Минюста России от 28.12.2-017 № 285 "Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы".

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