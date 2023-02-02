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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный во время суда (фото из архива)
Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Евросоюз требует немедленно освободить Навального

Александра Иванова
52 мин. назад

Российские власти несут ответственность за здоровье и безопасность находящегося в заключении оппозиционера, указано в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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Европейский Союз повторил призыв к России всесторонне сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного международного расследования, а также выполнить свои обязательства по Европейской конвенции по правам человека, включая соблюдение временной меры Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), требующей немедленного освобождения из тюрьмы оппозиционного политика Алексея Навального. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг, 2 февраля.

Ровно два года назад, 2 февраля 2021 года, суд в Москве по ходатайству ФСИН заменил Навальному, вернувшемуся на родину из Германии после лечения от отравления боевым веществом семейства "Новичок", условный срок на реальный по делу "Ив Роше". В мае 2022 года политика также приговорили к девяти годам строгого режима за "мошенничество" и "неуважение к суду".

В июне 2022 года Навальный сообщил, что ему предъявили обвинения в создании "экстремистского сообщества", а также призывах к несогласованным митингам.

Солидарность ЕС с политзаключенными в России

"Сообщения о неоднократном жестоком обращении, физических и психологических пытках со стороны российских тюремных властей в отношении господина Навального вызывают глубокую тревогу. Российские власти несут ответственность за его безопасность и здоровье, и мы призываем их к ответу", - говорится в документе, опубликованном на сайте  дипломатической службы ЕС.

По оценке Борреля, война России против Украины, которая продолжается уже почти год, "только усилила внутренние репрессии и систематическое подавление наиболее ярых критиков Кремля и гражданского общества в целом". "Европейский Союз солидарен с Алексеем Навальным, Владимиром Кара-Мурзой и другими политзаключенными, а также с гражданами России, которые осмеливаются говорить правду, несмотря на большой личный риск", - подчеркивает глава европейской дипломатии.

Условия содержания Навального в российской тюрьме

С августа 2022 года Алексея Навального, находящегося в заключении в ИК-6 во Владимирской области, 11 раз отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО), каждый раз - из-за незначительных проступков или по надуманным поводам, например за отказ мыть забор или из-за расстегнутой пуговицы на робе.

В начале января 2023 года адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что его подзащитный находится в ШИЗО с "температурой, лихорадкой и кашлем". Сам Навальный рассказывал, что его несколько раз забирали из ШИЗО, помещали в медчасть, "забитую больными гриппом", а затем возвращали в камеру.

В конце января Навальный сообщил, что после визита к нему членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) ему в камеру поставили три мощные лампы дневного света, создающие такое освещение, при котором ему трудно "не только читать, но и просто сидеть".

24 января сторонники Навального, в том числе его брат Олег и соратник Леонид Волков, установили перед посольством РФ в Берлине копию ШИЗО, где политик с августа провел в  общей сложности 113 суток. Целью акции было привлечь внимания к международной кампании за освобождение Алексея Навального.

Смотрите также:

ШИЗО Навального у посольства РФ в Берлине

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