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Алексей Навальный в заключении
Алексей Навальный в заключении Фото: Vladimir Kondrashov/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Названы работники ИК-6, отправляющие Навального в ШИЗО

Сергей Гуща
52 мин. назад

Об отправке Навального в штрафной изолятор исправительной колонии N6 голосует комиссия из девяти человек. Решение об этом принимается в администрации президента РФ, утверждают сторонники Навального.

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Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального обнародовали имена сотрудников исправительной колонии №6 (ИК-6), при участии которых Навального за последние полгода 11 раз отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО). Соответствующее видео размещено в соцсети YouTube на канале "Навальный Live" в понедельник, 30 января.

Как утверждают авторы ролика, начальник ИК-6 полковник Дмитрий Ножкин получает сообщения из Москвы и проводит в колонии совещания о том, "как ухудшить жизнь главному путинскому врагу". Большинство рапортов на Навального написал лейтенант Михаил Неймович, который, как говорится в видео, "следит за каждым шагом Алексея и все время тратит на сочинение его правонарушений". По данным авторов, на одном из заседаний Неймович сообщил, что за месяц составил 10 рапортов, из них около семи - на Навального. Седьмое наказание в ШИЗО политик получил за то, что обратился к Неймовичу по фамилии, не назвав его имени и отчества.

В комиссию, которая обсуждает, как наказывать Навального, входят, по данным его сторонников, девять человек. Это подполковник Дмитрий Макорин, капитаны Данила Синюхин, Николай Морковкин и Артем Маркеев, майоры Анатолий Горшков, Роман Вуколов, Владимир Полищук, Светлана Балашова и лейтенант Дарья Шевцова.

Как утверждают сторонники Навального, решение об отправке Навального в штрафной изолятор принимают в администрации президента РФ, которая по указу Владимира Путина отправляет распоряжение в колонию. Там на совещании распределяются роли и позже комиссия голосует об отправке Навального в ШИЗО.

Более 110 суток в ШИЗО

25 января Алексей Навальный был отправлен в ШИЗО уже в одиннадцатый раз. С середины августа ему было назначено суммарно 113 суток пребывания в штрафном изоляторе. 

В середине января несколько сотен врачей подписали открытое письмо, в котором потребовали прекратить издевательства над Навальным и оказать ему медицинскую помощь. С открытыми письмами в защиту оппозиционера выступили также российские адвокаты, действующие и бывшие муниципальные депутаты и члены законодательных собраний нескольких российских городов, а также нобелевские лауреаты Дмитрий Муратов и Мария Ресса. 

В Берлине напротив посольства РФ установили инсталляцию с копией камеры ШИЗО, в которой Навальный провел уже более 100 дней. Презентацию объекта устроили брат Алексея Навального Олег и соратник оппозиционера Леонид Волков.

В середине января стартовала международная кампания #FreeNavalny за освобождение Навального из заключения. 

Смотрите также:

ШИЗО Навального у посольства РФ в Берлине

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