Навальному установили в ШИЗО слишком яркие лампы

Лампы были установлены после визита к политику членов Общественной наблюдательной комиссии. Навальный жалуется, что при столь сильном освещении он через три месяца ослепнет.

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, пожаловался на слишком яркие светильники, которые установили в его камере после визита к нему представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Политик в пятницу, 27 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что при таком ярком освещении, которое практически никогда не выключается, он скоро ослепнет.

"Вы приехали ко мне и рассказали, как у меня все классно, здорово и законно. Но это ладно. Я понимаю новые условия работы ОНК. Но ведь вы в конце своего отчета добавили фразу: "Только с освещением там проблема". Поэтому по результатам вашего визита не изменилось абсолютно ничего (и даже ваши лекарства мне так и не передали), за исключением того, что в мою камеру ШИЗО 2х3 метра зафигачили огромную лампу, в которой сияют аж три большие лампы дневного освещения", - поделился Навальный. Он отметил, что лампы горят по 16 часов в сутки, так что через несколько месяцев можно в результате ослепнуть.

18 января член ОНК Алексей Мельников рассказал о посещении колонии, где отбывает срок Навальный. По его словам, у него и его коллеги Волкова приняли привезенные для политика лекарства. "В целом, колония с точки зрения материально-бытового обеспечения, организации труда, воспитательной работы мне понравилась", - сообщил Мельников.

Более ста суток в ШИЗО

Недавно Алексей Навальный был отправлен в штрафной изолятор (ШИЗО) уже в одиннадцатый раз. С середины августа Навальному было назначено суммарно 113 суток в ШИЗО.

В середине января несколько сотен врачей подписали открытое письмо, в котором потребовали прекратить издевательства над Навальным и оказать ему медицинскую помощь. С открытыми письмами в защиту оппозиционера выступили такжероссийские адвокаты, действующие и бывшие муниципальные депутаты и члены законодательных собраний нескольких российских городов, а также нобелевские лауреаты Дмитрий Муратов и Мария Ресса.

В Берлине напротив посольства РФ установили инсталляцию с копией камеры ШИЗО, в которой Навальный провел уже более ста дней. Презентацию объекта устроили брат Алексея Навального Олег и соратник оппозиционера Леонид Волков.

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