  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Российский оппозиционер Алексей Навальный
Российский оппозиционер Алексей НавальныйФото: Vladimir Kondrashov/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Письмо адвокатов в поддержку Навального направлено Путину

Ольга Лебедева | Александра Иванова
41 мин. назад

Письмо в поддержку Алексея Навального подписали 103 адвоката, а том числе Иван Павлов и Каринна Москаленко, сообщил DW инициатор обращения Виктор Дроздов.

https://p.dw.com/p/4MbXs

Открытое письмо адвокатов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего длительный срок лишения свободы в колонии, было направлено лично президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил DW инициатор обращения, петербургский адвокат Виктор Дроздов.

Под письмом поставили свои подписи 103 адвоката, а том числе Иван Павлов и Каринна Москаленко. Копия обращения с подписями и квитанции об отправке имеются в распоряжении DW.

Адвокаты указали на свою обязанность отставивать права граждан

"Мы - адвокаты, представители гражданского общества, граждане Российской Федерации. Наша прямая обязанность - честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы граждан всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами", - заявили авторы письма. По их словам, они "не могут и не имеют права спокойно смотреть на нарушения конституционных прав и умаление человеческого достоинства" своего коллеги, лишенного адвокатского статуса Алексея Навального.

Условия его содержания в Колонии во Владимирской области "сопряжены с причинением вреда его здоровью и представляют угрозу жизни", подчеркнули адвокаты. "С правовой точки зрения общество стало свидетелем вызывающего поведения государства в отношении гражданина Российской Федерации, имеющего все признаки использования в отношении него пыток, запрещенных во всех цивилизованных странах мира", - отмечается далее. Как указали авторы письма, они вынуждены обратиться напрямую к Путину, поскольку вся полнота власти в РФ сосредоточена в его руках.

Открытое письмо адвокатов в защиту Навального было обнародовано 14 января. Его инициатор Виктор Дроздов в интервью DW заявил, что адвокатское сообщество решило сделать это после акции солидарности врачей, опубликовавших ранее аналогичное обращение. То, что врачи солидарно выступили в поддержку Навального, проявив заботу о здоровье человека, авторитете своей профессии и собственной репутации, было, конечно, уколом в наш адрес. Ведь Алексей Навальный был адвокатом, его лишили этого статуса после возбуждения против него уголовного дела на фоне его политической деятельности", - пояснил он.

Смотрите также:

Волков о международной кампании по освобождению Навального

Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Жозеп Боррель

Евросоюз выделит Украине еще 500 млн евро военной помощи

Конфликты38 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Выжать танки из Шольца. DW Новости Шоу

Выжать танки из Шольца. DW Новости Шоу

Политика3 ч. назад59:06 мин.
Карикатура - карикатурный Солженицын говорит: "Жить не по лжи". Депутат-единоросс отвечает ему: "Но это может подорвать основы!"

Чем Солженицын единороссу не угодил

Чем Солженицын единороссу не угодил

Политика6 ч. назад
Украинский танк стреляет по российским позициям около Кременной в Луганской области, 12 января

Как война в Украине будет влиять на ЕС в 2023 году

Как война в Украине будет влиять на ЕС в 2023 году

Политика18 ч. назад
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве

Война, день 333-й: Борис Джонсон вновь в Киеве

Война, день 333-й: Борис Джонсон вновь в Киеве

Конфликты23 ч. назад
Памятник Аденауэру и де Голлю

Как смертельные враги стали друзьями

Как смертельные враги стали друзьями

Конфликты22 января 2023 г.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили (фото из архива)

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Конфликты22 января 2023 г.
На главную страницу