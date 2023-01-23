Письмо адвокатов в поддержку Навального направлено Путину

Открытое письмо адвокатов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего длительный срок лишения свободы в колонии, было направлено лично президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил DW инициатор обращения, петербургский адвокат Виктор Дроздов.

Под письмом поставили свои подписи 103 адвоката, а том числе Иван Павлов и Каринна Москаленко. Копия обращения с подписями и квитанции об отправке имеются в распоряжении DW.

Адвокаты указали на свою обязанность отставивать права граждан

"Мы - адвокаты, представители гражданского общества, граждане Российской Федерации. Наша прямая обязанность - честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы граждан всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами", - заявили авторы письма. По их словам, они "не могут и не имеют права спокойно смотреть на нарушения конституционных прав и умаление человеческого достоинства" своего коллеги, лишенного адвокатского статуса Алексея Навального.

Условия его содержания в Колонии во Владимирской области "сопряжены с причинением вреда его здоровью и представляют угрозу жизни", подчеркнули адвокаты. "С правовой точки зрения общество стало свидетелем вызывающего поведения государства в отношении гражданина Российской Федерации, имеющего все признаки использования в отношении него пыток, запрещенных во всех цивилизованных странах мира", - отмечается далее. Как указали авторы письма, они вынуждены обратиться напрямую к Путину, поскольку вся полнота власти в РФ сосредоточена в его руках.

Открытое письмо адвокатов в защиту Навального было обнародовано 14 января. Его инициатор Виктор Дроздов в интервью DW заявил, что адвокатское сообщество решило сделать это после акции солидарности врачей, опубликовавших ранее аналогичное обращение. То, что врачи солидарно выступили в поддержку Навального, проявив заботу о здоровье человека, авторитете своей профессии и собственной репутации, было, конечно, уколом в наш адрес. Ведь Алексей Навальный был адвокатом, его лишили этого статуса после возбуждения против него уголовного дела на фоне его политической деятельности", - пояснил он.

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