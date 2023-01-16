"Признаки пыток - налицо": адвокаты выступили за Навального

"Мы - адвокаты, представители гражданского общества, граждане Российской Федерации. Наша прямая обязанность - честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы граждан всеми не запрещенными законодательством РФ средствами", - говорится в обнародованном вечером 14 январяоткрытом письме к президенту РФ Владимиру Путину от десятков адвокатов, потребовавших, как ранее сотни врачей, "прекратить издевательства" над оппозиционным политиком Алексеем Навальным, положить конец беспрерывному содержанию его в ШИЗО и обеспечить ему полноценную медпомощь.

DW поговорила с одним из инициаторов обращения, петербургским адвокатом Виктором Дроздовым, о борьбе Навального за свои права в колонии и состоянии гражданского общества в России.

"Навальный и в колонии остается адвокатом"

"То, что врачи солидарно выступили в поддержку Навального, проявив заботу о здоровье человека, авторитете своей профессии и собственной репутации, было, конечно, уколом в наш адрес. Ведь Алексей Навальный был адвокатом, его лишили этого статуса после возбуждения против него уголовного дела на фоне его политической деятельности", - объясняет Виктор Дроздов. Он сам и его коллеги по адвокатскому цеху, подписавшие открытое письмо, уверены, что условия содержания Алексея Навального в ИК №6 во Владимирской области "сопряжены с причинением вреда его здоровью и представляют угрозу его жизни", а в обращении сотрудников ФСИН с оппозиционером имеются признаки пыток.

Виктор Дроздов Фото: privat

По мнению Дроздова, и находясь в заключении, Навальный "продолжает оставаться адвокатом по факту". "Идет грубейшее нарушение процессуальных норм и, в первую очередь, конституции, и он всеми способами демонстрирует это обществу, - аргументирует автор обращения. - Понятно, что Навальный - не наш доверитель. Но задача адвокатов как части гражданского общества - честно действовать в интересах граждан".

В ситуации с Навальным "оказались буквально растоптаны" две позиции второй главы конституции, подчеркивает Дроздов, а именно: о том, что никто не может быть подвержен пыткам, и о том, что умалять человеческое достоинство недопустимо: "Именно поэтому мы обратились к президенту РФ Владимиру Путину как гаранту реализации прав и свобод человека и гражданина".

"Конфликт между обществом и государством"

Происходящее с Алексеем Навальным в колонии Виктор Дроздов считает трагедией. При этом адвокат подчеркивает важность публичности борьбы политика за свои права - в особенности информирования общества о судьбе многочисленных жалоб оппозиционера на условия содержания и обращение с ним.

"Волей судьбы он оказался в эпицентре извечного конфликта между государством и (гражданским. - Ред.) обществом, - рассуждает Дроздов. - Беда в том, что общество у нас растоптано. Того, что называлось оппозицией, к сожалению, уже нет. Какие-либо попытки высказать свое мнение пресекаются. И вот один человек фактические демонстративно говорит: есть общество, есть противостояние, спор. И хотелось бы, чтобы спор этот был цивилизованным, понятным и публичным, а государство нашло в себе силы аргументировать свою позицию".

Признаки использования пыток в отношении Навального

"С правовой точки зрения общество стало свидетелем вызывающего поведения государства в отношении гражданина РФ, имеющего все признаки использования в отношении него пыток, запрещенных во всех цивилизованных странах мира", - отмечается в открытом письме адвокатов. "Попрание чести и достоинства недопустимо. Даже будучи осужденным, человек не может постоянно находиться в штрафном изоляторе. Либо у нас что-то не так с законами, либо с процедурой отбытия наказания. Признаки пыток - налицо, и с этим нужно что-то делать", - подчеркивает, в свою очередь, Виктор Дроздов.

Размышляя над тем, почему судьба Навального до сих пор не вызвала видимой протестной реакции в России, собеседник DW указывает на "привычку людей не думать", которую, по его мнению, государство целенаправленно развивало у них с 2000 года: "Ведь думать - это тяжелый труд. Получать дозированную информацию и давать оценку так, как говорит телевизор, гораздо удобнее".

"Пришло страшное время, потому что жизнь человеческая перестала быть мерилом, а страдания другого человека не находят отклик у людей… Даже к тому, годовщина чего будет 24 февраля, в большинстве случаев относятся как к рутинному процессу, и это страшно", - делится своими наблюдениями петербургский адвокат.

Сам Дроздов не опасается негативных последствий, которые может иметь инициированное им обращение в поддержку Навального: "18 статья второй главы Конституции РФ ("Права и свободы человека и гражданина". - Ред.) определяет все существо Российской Федерации, - поясняет он. - Государство существует как следствие существования общества и как необходимость организовывать людей. Бояться, когда я произношу эти естественные слова, мне кажется странным".

"Возбуждать страх - признак слабости государства"

"У государства, к сожалению, нет иных аргументов при разговоре с обществом, кроме как возбуждать страх и опасения, - продолжает он, комментируя закон о "фейках" о ВС РФ, ограничивающий, по его оценке, возможности россиян обсуждать Вооруженные силы своей страны. - Как адвокат, я расцениваю это как слабость государства, как неспособность вести диалог и отсутствие каких-либо вразумительных и понятных аргументов для отстаивания своей позиции".

По выражению Дроздова, "гражданское общество в России есть, но оно разобщено и у него нет почвы, потому что государство выбило ее из-под ног." "У людей нет площадки для раздумий, для оценки и обсуждения того, что хорошо, а что плохо, какие законы нужно принимать и как жить дальше", - полагает Виктор Дроздов, который активно занимался политической деятельностью в период перестройки и в прошлом был депутатом Ленсовета.

По его словам, официальным адресатом открытого письма адвокатов в поддержку Навального является президент РФ Владимир Путин, "чтобы он знал, что именно он отвечает за сложившуюся ситуацию". "Но через это письмо мы обращаемся и к самому обществу, чтобы мы поняли, что не в меньшей степени, а может быть, даже в первую очередь, ответственность за то, что происходит, и то, что пытки и умаление человеческого достоинства становятся публичным явлением, лежит на нас самих", - резюмировал Дроздов.

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