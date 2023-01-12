Навальному в колонии начали давать лекарства

Алексей Навальный заболел в штрафном изоляторе в колонии, однако ему не давали лекарств и не разрешали прилечь днем на койку. После открытого письма врачей Путину ему стали давать антибиотики и кипяток.

Здоровье находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального перестало ухудшаться, ему стали давать антибиотики и две дополнительные кружки кипятка в день. Об этом в четверг, 12 января, написал в своем Twitter его адвокат Вадим Кобзев.

Навальный, по словам Кобзева, заболел еще 3 января, а 9 января состояние его ухудшилось - "ему стало совсем плохо со всеми классическими симптомами ОРВИ: озноб, лихорадка, сильный кашель, температура низкая – выше 37.1 не было".

Поскольку политик находится в штрафном изоляторе колонии, ему пришлось переносить болезнь буквально на ногах, поскольку лежать в койке днем нельзя. Кроме того, Навального отказывались отправлять в медсанчасть, потому что она "забита гриппозными больными", но в то же время а его соседа по камере неоднократно в медсанчасть на сутки и возвращали обратно. Кобзев и близкие Навального полагают, что политика могли заразить специально.

"Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живете, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаете лекарства?" - обратилась к сотрудникам колонии жена Навального Юлия.

Российские врачи обратились к Путину с призывом прекратить издевательства над Навальным

10 января появилось открытое обращение российских врачей президенту Владимиру Путину, которое за несколько дней подписали более 600 человек. Они потребовали "прекратить издевательства" над Навальным, допустить к нему гражданских врачей и при необходимости отправить в гражданскую больницу для полноценного лечения.

По словам Кобзева, именно обращение врачей и принесло некоторый эффект: "все жутко забегали и засуетились, температуру мерят под видеорегистратор, но больше ничего не происходит".

Алексей Навальный отбывает заключение в исправительной колонии №6 (ИК-6) в Мелехово Владимирской области.

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