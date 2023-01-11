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Алексей Навальный в колонии
Алексей Навальный в колонииФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Юлия Навальная осудила начальство колонии, где сидит ее муж

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

По словам супруги оппозиционера, Алексею Навальному отказывают в медицинской помощи. Из-за болезни он попросил отсрочить судебные заседания по его делу.

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У российского оппозиционного политика Алексея Навального, отправленного начальством исправительной колонии №6 в штрафной изолятор (ШИЗО), уже неделю держится высокая температура, однако ему отказывают в лечении. "Уже больше недели ему не разрешают лежать в течение дня, несмотря на высокую температуру. Не лечат и специально ухудшают условия содержания", - написала в соцсети Instagram в среду, 11 января, жена оппозиционера Юлия Навальная. О своей болезни муж сообщил ей в письме от 2 января.

По словам Юлии, 9 января к Навальному пришел адвокат, ему разрешили передать лекарства, но затем так ничего и не приняли. "Я тут не буду обращаться к Путину, как обычно. Он сидит у себя в бункере и маринует всех по две недели перед любой встречей. С ним все понятно. Я обращусь к администрации и врачебному персоналу ИК-6. Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живете, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаете лекарства?" - возмущается Навальная.

Она призвала руководство колонии оставить ее мужа в покое хотя бы на несколько дней и передать ему элементарные лекарства. "Алексей, конечно, поправится рано или поздно, а вы всю жизнь будете жить с тем, что ваша работа заключалась в том, чтобы пытать людей", - подчеркнула Юлия Навальная.

Навальный попросил отсрочить судебные заседания

Между тем пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что в Ковровском суде у него было назначено на 11 января три заседания подряд, но он попросил отложить их из-за его болезни. "При этом Алексей говорит, что в медсанчасть его не кладут, потому что она забита гриппозными больными, и "он там только больше заболеет", а его соседа по камере кладут на сутки и возвращают обратно, из-за чего Алексей и заболел", - добавила Ярмыш.

Алексея Навального за время содержания в ИК-6 уже десять раз отправляли в штрафной изолятор. 9 января адвокат Вадим Кобзев сообщил, что политик находится в ШИЗО "с температурой, лихорадкой и кашлем".

Представители врачебного сообщества опубликовали 10 января открытое письмо Владимиру Путину, в котором призвали его прекратить издевательства над Алексеем Навальным, перестать отправлять оппозиционера в ШИЗО, допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения. К вечеру 11 января это письмо подписали более 500 человек.

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