Ашурков: Противостоять режиму в РФ - долг разумного человека

Команда оппозиционера Алексея Навального пытается использовать недовольство населения России для противостояния режиму Путина, рассказал DW исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимир Ашурков. По его словам, если на пике деятельности работала региональная сеть филиалов более чем в 40 городах, а в Москве насчитывалось около 200 сотрудников, то после признания в середине 2021 года ФБК, Фонда защиты прав граждан и региональных штабов Навального "экстремистскими организациями" работа соратников оппозиционера была вынужденно перенесена за пределы России (сейчас, по словам проживающего в Лондоне Владимира Ашуркова, в основном в Вильнюсе, но также в некоторых других европейских городах работают порядка 70 человек). Спустя полгода в список "террористов" и "экстремистов" были включены и сам находящийся в заключении Навальный, и многие его сторонники.

Но в начале октября команда Навального объявила о возобновлении работы своей сети штабовпо всей России. "Мы постоянно следим за тем, что происходит в России, в разных регионах. И за последние несколько месяцев мы почувствовали, что недовольство растет, - рассказал Ашурков в программе DW Conflict Zone. - Наша цель - использовать наши связи, наши сети, людей, которые раньше работали с нами, наших волонтеров, чтобы попытаться дополнить это недовольство и обеспечить некоторую организационную структуру".

Призыв внести вклад в свержение авторитарного режима Путина

Сотрудники созданных Навальным организаций призывают "всех русских людей в России и за ее пределами внести свой вклад в прекращение войны и свержение авторитарного режима Владимира Путина". Владимир Ашурков подчеркивает: каждый может выбрать, что он готов делать, в соответствии со своими способностями, убеждениями и склонностью к риску. "Но противостоять этому режиму - это, я думаю, долг любого разумного человека, - отметил соратник Алексея Навального. - И мы хотим вложить инструменты в руки людей, которые верят, что могут сделать больше, и которые могут делать маленькие кусочки: распространять листовки, в некоторых случаях заниматься саботажем и так далее".

Подчеркнув, что саботаж может являться одной из форм ненасильственного протеста, Ашурков в то же время положительно отозвался о практике поджогов призывных пунктов: "Пожар в призывном пункте, который собирает людей для участия в этой несправедливой и жестокой войне, я думаю, очень похвален. Мы определенно поддерживаем такую деятельность".

По его словам, созданная система позволяет людям оставаться анонимными, таким образом максимально ограничен риск того, что эта сеть будет обнаружена властями. "Но в конечном итоге человек сам решает, какой уровень риска он может вынести в борьбе с этим жестоким режимом", - указал исполнительный директор ФБК.

Владимир Ашурков отметил, что при возобновлении работы была использована база данных, собранная командой Навального за много лет деятельности. "До начала войны у нас было более 10 миллионов подписчиков в различных соцсетях, - рассказал он. - У нас был список рассылки по электронной почте, насчитывающий более миллиона человек. Так что мы не начинаем с нуля". По словам соратника Навального, на призыв к сотрудничеству откликнулись десятки тысяч человек, которые захотели принять участие в работе новой сети.

"Список разжигателей войны" постоянно корректируется

Комментируя создание "списка коррупционеров и разжигателей войны", в который вошли более 6000 имен, Ашурков подчеркнул, что этот перечень не является фиксированным, но постоянно корректируется. "Каждые две недели происходят какие-то обновления, - пояснил он. - Мы исключаем людей, если есть основания полагать, что они больше не соответствуют критериям для включения в список. Если вы член совета директоров или топ-менеджер государственной компании, агентства или организации, уйдите в отставку, пришлите нам доказательства - мы рассмотрим их и исключим вас из списка". Так, за несколько месяцев после составления списка из него были исключены более 100 имен. По мнению исполнительного директора ФБК, это положительная тенденция, так как она говорит об изменении позиции людей.

С точки зрения Ашуркова, перемены в России могут произойти, если недовольство в политической и деловой элите страны наложится на широкую неудовлетворенность населения. По его словам, после начала войны обе эти группы людей столкнулись с тяжелыми временами. Одни почувствовали уменьшение своего состояния, разрушился их образ жизни, при котором они могли отдыхать в Западной Европе, их дети ходили в британские частные школы, а яхты швартовались в Италии. А обычный человек увидел инфляцию, уход иностранных брендов из России, а теперь - и постоянный поток гробов из Украины. "Эти процессы требуют времени, но в какой-то момент они усилят друг друга. И это, я думаю, единственный правдоподобный сценарий перемен", - полагает соратник Алексея Навального.

Прогноз прекращения войны в течение года - разумный

Владимир Ашурков считает разумным прогноз о том, что военные действия прекратятся в течение года, констатируя смещение баланса сил в сторону Украины: "Я думаю, что в течение года есть основания ожидать, что украинская армия добьется еще нескольких значительных успехов на поле боя. Мы видим, что военные возможности России ухудшаются, в то время как возможности Украины и поток вооружений и координация улучшаются".

По его мнению, экономические санкции против России будут постепенно давать о себе знать, а также на настроение российской общественности будут влиять потери на фронте. "Поэтому я думаю, что через год эти процессы приведут к тому, что, возможно, - опять же, мы говорим о вероятностях и возможностях - Россия не сможет продолжать войну. Таков мой прогноз", - заявил Ашурков.

Он верит, что изменение политической ситуации в России может начаться "в течение пяти лет, а может и раньше". А как только это произойдет - военные действия в Украине будут прекращены, начнется постепенная либерализация, а общение с Западом будет протекать в конструктивном ключе, - "для демократических сил откроется возможность войти в российскую политику должным образом".

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