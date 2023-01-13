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Алексей Навальный (фото из архива)Фото: Sefa Karacan/AA/picture alliance
ПолитикаГермания

Правительство ФРГ обеспокоено состоянием здоровья Навального

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В Берлине призвали российские власти предоставить Алексею Навальному врачебную помощь "немедленно и в полном объеме".

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Власти Германии обеспокоены критическим состоянием здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального на фоне бесчеловечных условий его тюремного содержания и отсутствия контактов с внешним миром. Об этом заявила в пятницу, 13 января, представительница правительства ФРГ.

По ее словам, Навальный нуждается в срочной медицинской помощи. В Берлине призывают российские власти предоставить ее немедленно и в полном объеме. В ФРГ стремятся поддержать российского оппозиционера, но из-за войны РФ в Украине это связано с определенными сложностями, отметила она.

Правительство ФРГ по-прежнему требует немедленно освободить Алексея Навального. Он - сторонник верховенства закона и свободы, которые являются ценностями западного мира, добавила представительница правительства Германии. По ее словам, российские власти хотят продемонстрировать россиянам, что судьба Навального может постигнуть всех, кто отстаивает подобные ценности. "Речь идет о запугивании собственного населения", - подчеркнула она.

Адвокат: 9 января Навальному "стало совсем плохо"

Адвокат Вадим Кобзев 12 января сообщил, что 9 января Навальному "стало совсем плохо со всеми классическими симптомами ОРВИ: озноб, лихорадка, сильный кашель". "Температура низкая - выше 37,1 не было", - добавил он.

Во вторник, 10 января, появилось открытое обращение российских врачей президенту Владимиру Путину, которое за несколько дней подписали более 600 человек. Они потребовали "прекратить издевательства" над Навальным, допустить к нему гражданских врачей и при необходимости отправить в гражданскую больницу для полноценного лечения.

"Открытое письмо врачей явно имело эффект, но пока классический фсиновский - все жутко забегали и засуетились, температуру" изменяют при включенном "видеорегистраторе, но больше ничего не происходит", добавил защитник.

Поскольку политик находится в штрафном изоляторе колонии, ему приходится переносить болезнь на ногах, поскольку лежать на койке днем запрещено.

Состояние перестало ухудшаться

Адвокат добавил, что после открытого письма Навальному начали выдавать антибиотики и две дополнительные кружки кипятка в день, после чего состояние перестало ухудшаться.

Алексей Навальный отбывает заключение в исправительной колонии №6 (ИК-6) в Мелехово Владимирской области.

Теряет в ШИЗО по 3,5 килограмма

Ранее Навальный рассказал, что за каждые 10 суток в ШИЗО теряет в среднем по 3,5 килограмма, которые затем вновь набирает - он узнал это, поскольку после выхода из изолятора его регулярно взвешивают. Политик провел в штрафном изоляторе уже больше 100 дней - половину своего срока в колонии. С учетом отбываемым им 15 суток он проведет в ШИЗО 111 дней.

Правозащитники и заключенные называют штрафной изолятор "тюрьмой в тюрьме". "Бетонная конура 2,5х3 метра. Чаще всего там невыносимо, потому что холодно и сыро. Вода на полу. Вентиляции нет. Железная койка пристегивается к стене, типа как в поезде. В 5 утра у тебя забирают матрас и подушку и поднимают койку. В 9 вечера койку снова опускают и возвращают матрас. Железный стол, железная лавка, раковина, дырка в полу. Под потолком две камеры", - описывал условия в ШИЗО сам Навальный.

В середине ноября 2022 года политика из общего барака в колонии перевели в помещение камерного типа (ПКТ), где его могут держать до года (максимальный срок содержания в ШИЗО - 15 дней подряд). По словам Алексея Навального, условия содержания в ПКТ фактически такие же, как в ШИЗО, но в ПКТ у него не будет длительных свиданий с близкими. Кроме того, Навальному перестали передавать письма от его супруги Юлии.

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