FreeNavalny: где и зачем идет кампания "Свободу Навальному"

Международная кампания за освобождения из заключения Алексея Навального стартовала 17 января. В преддверии акций протеста DW поговорила с теми, кто все еще борется за свободу главного оппозиционера России.

Объявляя о запуске кампании в поддержку Навального, его пресс-секретарь Кира Ярмыш в эфире DW заявила, что "до тех пор, пока к Алексею приковано внимание общественности, он в хотя бы относительной безопасности". Поводом для тревоги стало заболевание политика, находившегося, по словам его адвоката Вадима Кобзева, в ШИЗО "с температурой, лихорадкой и кашлем" - а также отказ администрации колонии передавать ему лекарства. "Наша задача - заставить мировых лидеров говорить об этом" - подчеркнула Кира Ярмыш.

"Свободу Навальному" - это часть большой борьбы"

Именно с этой целью сторонники Навального и планируют выйти в предстоящие выходные на улицы городов в 35 странах мира. По словам Ивана Жданова, соратника Навального и директора Anti-Corruption Foundation, кампания #FreeNavalny - это часть большой борьбы, которая ведется все два года с момента его возвращения в Россию. "Главная цель Путина, которую он преследует по отношению к политзаключенным, - это заставить их замолчать. Тотальная изоляция, чтобы они не имели веса в обществе. Политзаключенные всем своим видом активно выражают антивоенную позицию, которую власть стремится искоренить. И цель заткнуть их не достигается, если западный мир не молчит", - говорит Жданов.

В требованиях международной кампании значатся "остановка войны" и "освобождение всех политзаключенных, включая Навального", но самой реалистичной целью сейчас выглядит введение западных санкций против фигурантов "Списка 6000" - или "Списка коррупционеров и разжигателей войны", как он назван на сайте сформировавшего его Anti-Corruption Foundation (ACF) сторонников Навального. Об этом как о приоритете кампании говорит и президент этого фонда Леонид Волков. "Наши ожидания от европейских политиков остаются прежними. Это реализация в жизнь санкционного списка ФБК, потому что мы очень верим в него как в важнейший инструмент давления на путинские элиты".

Волков о международной кампании по освобождению Навального To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

На следующий день после старта нынешней кампании влиятельный европейский политик и член наблюдательного совета ACF Ги Верхофстадт инициировал обращение с требованием введения в ЕС соответствующих санкций против фигурантов списка ACF. Обращение уже подписали более 110 депутатов Европарламента.

#FreeNavalny: не только уличные акции

Митинги внутри России в рамках кампании #FreeNavalny маловероятны - поэтому команда Навального не призывала там к уличным акциям, объясняя это тем, что "люди, находящиеся в России, - под жестоким прессом, и сейчас мы готовы помогать людям протестовать только на том уровне, на который они сами готовы. Для выходов на протесты есть перезапущенная система штабов Навального, просто в рамках данной кампании акцент сделан на другие направления", - объяснил Иван Жданов.

Тем, кто остался в России, на специальном сайте предлагаются два варианта: связаться через бот, где подразумеваются самые безопасные активности - подписать какое-либо обращение или поучаствовать в информационной кампании. Листовки, граффити и что-то более опасное проходит через штабы, "там уже мы разговариваем с людьми и спрашиваем, что они могут сделать", - комментирует Жданов.

Кроме запланированных по всему миру уличных акций сторонники Навального готовят - и уже проводят - активную медиакомпанию. У многих блогеров и СМИ ненадолго поменялись "шапки" каналов: теперь там баннер с Алексеем и призывом освободить его. Многие знаменитости записали ролики в поддержку Навального и других политзаключенных в России. "Пока Алексей сидит и его пытают, важно об этом говорить и напоминать", - отметил в своем ролике бизнесмен Евгений Чичваркин.

Протесты на Западе не вызовут протестов в России

Говоря о возможности протестов в России, политолог Дмитрий Орешкин отделяет их от протестов за рубежом. "Нынешний протест в России - это не оппозиция, а диссидентура. Оппозиция должна быть защищена законом и бороться за власть. В современной России - как в СССР, когда в 1968 году в Праге люди, движимые нравственным чувством, вышли на улицу, даже не надеясь, что они остановят эти танки. Эти действия вряд ли помогут Навальному, но осуждать эти акции морально невозможно".

При этом не все согласны с тем, что в России больше нет оппозиции. "В нашей стране все еще существуют политики. Они вынуждены следить за своими словами, они выступают по отдельности, но эта борьба идет за единую идею", - говорит муниципальный депутат Морского округа Санкт-Петербурга Денис Васильев. 18 января он инициировал письмо депутатов в поддержку Навального. Под этим обращением поставили свои подписи уже более 85 депутатов, по словам Васильева, "существенная часть из которых осталась в России".

"Письма Навального из тюрьмы имеют политическую силу"

Важность протестных действий в настоящий момент, по мнению Васильева, заключается в поддержке людьми друг друга. "Очень важный нарратив власти - "общество сплотилось вокруг лидера". Такие акции дают понимание того, что эта пропаганда не имеет ничего общего с реальностью, вокруг есть множество людей, думающих по-другому", - говорит муниципальный депутат.

Соратники Навального сомневаются, что протесты из-за границы могут перенестись в Россию. "Я думаю, что всколыхнуть Россию и поменять режим может только происходящее внутри России. Протесты за рубежом делаются, в первую очередь, для информирования и чувства сопричастности людей, чтобы они выразили позицию за мир и за политзаключенных", - подчеркивает Иван Жданов.

Об отсутствии прямой связи между протестами на Западе и в России говорит и политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению, они преследуют разные политические цели. "В России сейчас ты не можешь даже положить цветы на памятник Лесе Украинке. Казалось бы, что плохого? А уже нельзя! Уже за это людей "заметают". Поэтому успех западных протестов не создаст волну митингов в России. Митинги в России будут носить хозяйственный характер - когда граждане обеднеют, они начнут протестовать против голода, а заодно и против войны, принесшей им этот голод".

На вопрос, будет ли в этом протесте место Алексею Навальному, Орешкин отмечает, что оппозиционеру сложнее будет координировать протест из тюрьмы, "однако какое-то влияние он будет иметь: даже его письма из тюрьмы все еще вызывают обсуждение и имеют политическую силу".

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