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Алексей НавальныйФото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Соратники Навального запустили кампанию #FreeNavalny

Сергей Гуща
41 мин. назад

Соратники российского оппозиционера инициировали кампанию "Свободу Навальному", чтобы объединить разрозненные усилия с целью его освобождения из заключения.

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Соратники российского оппозиционера Алексея Навального запустили кампанию #FreeNavalny с целью объединить усилия людей во всем мире, направленные на его освобождение. Об этом сообщила дочь Навального Дарья в Twitter во вторник, 17 января.

Как заметил один из соратников политика Леонид Волков Telegram-каналу "Сирена", официальные органы разных стран делают заявления по Навальному, врачи, юристы и адвокаты подписывают открытые письма в его поддержку, однако "политические кампании эффективнее, если эти усилия направлять". К акции присоединился и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner). "Российское руководство боится критики и возражений. Так сильно, что протест может привести в тюрьму. Сегодня исполняется ровно два года с момента заключения Навального. Он и его сопротивление не должны быть забыты. #FreeNavalny", - написал во вторник в Twitter германский политик.

В ходе кампании будут распространять информацию о новых уголовных делах в отношении оппозиционера, условиях его содержания в российской колонии, запретах на конфиденциальное общение с адвокатами и ухудшении его здоровья. Для этого создан сайт "Свободу Навальному", на котором можно связаться с командой политика, сделать пожертвование в криптовалюте "на борьбу с Путиным", вступить в штабы Навального, присоединиться к акциям в его поддержку.

Соратники Навального предложили известным людям и СМИ поддержать кампанию, разместив на своем YouTube-канале баннер  "Свободу Навальному". На призыв уже откликнулись телеканал "Дождь"Юлия Латынина, Михаил Ходорковский Татьяна Фельгенгауэр  и другие.

Посольство ФРГ: В тюрьме Навального хотят сломить физически и психологически

Кампания в поддержку Навального инициирована во вторую годовщину его возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после атаки с помощью отравляющего вещества "Новичок". Политик был задержан в московском аэропорту 17 января 2021 года и с тех пор уже почти 730 дней находится в заключении.

В поддержку российского оппозиционера  во вторник в Twitter выступило и посольство Германии в РФ:

Навальный во вторник отметил двухлетие возвращения в Россию постом в Instagram: "Наша несчастная измученная Родина нуждается в спасении. Она ограблена, изранена, втянута в агрессивную войну и превращена в тюрьму, которой управляют самые бессовестные и лживые негодяи. Любое противостояние этой банде - пусть даже символическое в моих нынешних ограниченных возможностях – важно".

Оппозиционер отмечает, что он "полноправный гражданин и имеет право объединяться с теми, кто думает так же, как он, и вести политическую деятельность". "И нас много, уж точно больше, чем продажных судей, лживых пропагандистов и кремлевских воров", - пишет он далее. 

Навального десять раз отправляли в штрафной изолятор

Навальный находится в колонии №6 в Мелехово Владимирской области. В феврале 2021 года суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, назначив 2 года и 8 месяцев заключения. В марте 2022 года Навальному добавили еще 9 лет по делу о мошенничестве: власти считают, что политик тратил на личные нужды средства, собранные на деятельность Фонда борьбы с коррупцией. За время содержания в ИК-6 c июня прошлого года Навального уже десять раз отправляли в штрафной изолятор. 9 января адвокат Вадим Кобзев сообщил, что политик находится в ШИЗО "с температурой, лихорадкой и кашлем".

20 октября стало известно, что против Навального возбуждено новое уголовное дело по обвинению в пропаганде терроризма. Ему также инкриминируют финансирование экстремистской деятельности и реабилитацию нацизма.

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Сайт "Свободу Навальному"

free.navalny.com
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