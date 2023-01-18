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Алексей Навальный в колонии, фото из архива
Алексей Навальный в колонии, фото из архиваФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
Права человекаРоссия

Российские депутаты подписали письмо в поддержку Навального

Сергей Гуща
6 мин. назад

Депутаты требуют прекратить издевательства над Навальным в колонии и предоставить ему медицинскую помощь. Среди подписантов нет ни одного депутата Госдумы.

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Действующие и бывшие муниципальные депутаты и члены законодательных собраний нескольких российских городов поддержали обращение в поддержку Алексея Навального. Соответствующее открытое письмо в среду, 18 января, разместил в Facebook бывший муниципальный депутат московского округа Останкинский Сергей Цукасов. На момент публикации статьи обращение подписали 54 человека, среди них нет ни одного депутата Госдумы.  

Как говорится в документе, подписанты представляют граждан из разных регионов и городов России, часть которых "на протяжении многих лет поддерживали политическую деятельность и борьбу с коррупцией" Навального. Теперь эти граждане лишены права протестовать, которое хоть и гарантировано российской конституцией, но "фактически уничтожено федеральными законами и постановлениями региональных чиновников". "Поэтому Вам кажется, что все в порядке - никто не протестует, все молчат. Мы не молчим", - говорится далее в открытом письме.

"Причинение вреда физическому и психическому здоровью" Навального

Подписавшие письмо депутаты требуют немедленно прекратить помещать Навального в штрафной изолятор, выносить ему необоснованные дисциплинарные взыскания, цель которых - "создание невыносимых условий содержания и препятствие гарантированным законом встреч с близкими родственниками". Кроме того, депутаты требуют обеспечить Навальному своевременную медицинскую помощь гражданскими врачами, и при наличии показаний в срочном порядке госпитализировать его в гражданскую больницу.

"Всем, кто следит за судьбой Алексея, предельно ясно - целью его непрерывного помещения в штрафной изолятор является создание невыносимых условий пребывания в местах лишения свободы и причинение вреда его физическому и психическому здоровью, а также угрозы жизни", - говорится в обращении.

Днем ранее сторонники Навального запустили кампанию #FreeNavalny ("Свободу Навальному") с целью объединить усилия людей во всем мире, направленные на его освобождение. 

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