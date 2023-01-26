Есть ли у Германии шанс освободить Навального?

Алексей Навальный снова в ШИЗО, состояние его здоровья вызывает опасения. Способен ли кто-то убедить власти России освободить его? У Германии был такой успешный опыт. Поможет ли он сейчас?

В эти дни у посольства России в Берлине каждый желающий может немного почувствовать себя Алексеем Навальным. Для этого достаточно зайти в копию штрафного изолятора, в который оппозиционного политика и общественного деятеля регулярно отправляют из обычной камеры в колонии строгого режима №6 в поселке Мелехово Владимирской области, где он отбывает наказание с лета прошлого года. Вот и 25 января Навальный сообщил, что его опять отправили в ШИЗО - уже в 11-й раз.

Состояние здоровья оппозиционера, вероятно, требует куда более внимательного ухода, чем тот, что ему предоставляют за решеткой. Еще в начале января группа из более чем 600 российских врачей обратилась к российскому президенту с письмом, в котором потребовала не только "прекратить издевательства над Алексеем Навальным", но и "допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения".

Брат Алексея Навального Олег в Берлине стоит в копии ШИЗО, в котором отбывает наказание оппозицонер Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Но никакие призывы пока не изменили ситуацию. Сам же Алексей Навальный уверен, что будет сидеть столько, сколько Владимир Путин будет находиться у власти. Готовы ли в такой ситуации западные правительства попытаться договориться с Кремлем об освобождении Навального, например, по гуманитарным основаниям?

Шанс Берлина и сила неформальной дипломатии

Пока соратники Навального привлекают внимание к его судьбе с помощью недавно начавшейся акции Free Navalny, шанс вызволить российского политика из тюрьмы есть и благодаря неформальной дипломатии, считает немецкий политолог Александр Рар (Alexander Rahr). "Я не раз на немецком телевидении и еще до войны говорил, что такая возможность есть и ее нужно использовать. Я удивляюсь, что немецкая сторона пока такими возможностями не воспользовалась", - заявил DW Рар, который долгое время работал в Германском обществе внешней политики (DGAP), а до войны консультировал "Газпром".

Александр Рар Фото: DW

Политолог при этом знает, о чем говорит: 10 лет назад он был в одной команде вместе с ветераном немецкой политики, ныне покойным экс-министром иностранных дел ФРГ Гансом-Дитрихом Геншером (Hans-Dietrich Genscher), который лично встречался с Владимиром Путиным ради освобождения Михаила Ходорковского - экс-олигарха и еще одного оппонента Путина. В декабре 2013 года благодаря усилиям неформальной немецкой дипломатии Ходорковский был помилован и смог покинуть Россию.

Чтобы повторить тот успех, необходимо выполнить несколько предварительных условий, говорит Рар, лично знакомый с российским президентом. Прежде всего требуется согласие самого Алексея Навального на такой шаг: "Ходорковский, кстати, долгое время не хотел уезжать из России, а потом, когда его мать действительно серьезно заболела и была в Германии на лечении, он согласился к ней поехать".

Другим условием Рар называет необходимость просьбы Навального о помиловании. "Он (Ганс-Дитрих Геншер. - Ред.) с Путиным разговаривал несколько раз, и Путин всегда говорил: "Зачем вам этот олигарх, этот криминальный элемент в Германии?" А Геншер правильно отвечал, как мне кажется, очень дипломатично: "Господин президент, я не знаю, что он на самом деле сделал, это не мое дело. Помилуйте его, потому что у вас есть возможность это сделать. Человек 10 лет отсидел, отпустите его по гуманитарным соображениям". В конце концов Путин на это пошел".

20 декабря 2013 года: Ханс-Дитрих Геншер (справа), Александр Рар и Михаил Ходорковский в Берлине Фото: Reuters

В отличие от Рара, в вероятности новых подобных переговоров сомневается другой немецкий политолог, директор российской программы Фонда имени Фридриха Эберта Алексей Юсупов. Но залогом того, что такие переговоры вообще могут состояться, является гуманитарный характер освобождения Алексея, полагает Юсупов.

"Навального и в Германии, и в Европейском Союзе считают возможной легитимной альтернативой нынешним лидерам России, Ходорковский им не был. Да, было понимание, что он политический узник, что он сидит несправедливо и что у него личная вражда с Владимиром Путиным, но это был гуманитарный жест. Это не был жест, как-либо связанный с политикой Берлина, Брюсселя, Вашингтона. А с Навальным это выглядело бы на данный момент совершенно иначе", - комментирует Юсупов.

Ангела Меркель как переговорщик с Путиным?

Наконец, Германии потребуется переговорщик, который пользуется доверием Кремля. Геншер был такой фигурой, согласны собеседники DW. "С точки зрения политического веса это был такой немецкий Генри Киссинджер (госсекретарь США в 1973-1977 гг. - Ред.), - продолжает Юсупов. - Он был и в правительстве Вилли Брандта, и при Гельмуте Шмидте. То есть это тот человек, который во времена холодной войны отвечал за всю немецкую политику разрядки в отношении ГДР, Польши и Советского Союза. Он на самом деле заслужил себе, наверное, историческую славу". Уже от его имени "веял ветер истории", и без него "ничего бы не получилось", уверен Юсупов.

Алексей Навальный после реабилитации вернулся из Германии в Россию в январе 2021 года и с тех пор провел уже более двух лет за решеткой. Фото: Mstyslav Chernov/AP/dpa/picture alliance

Такую миссию, как освобождение Навального, смогла бы, пожалуй, успешно выполнить только один политик в Германии - бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), констатируют собеседники DW. "Это, конечно, должен быть дипломат-тяжеловес для таких переговоров - на уровне господина Геншера. Я не знаю, кто таким мог бы быть. Я вижу только одну персону - это госпожа Меркель, которая в такой ситуации могла бы выступить", - заметил Александр Рар.

Алексей Юсупов тоже полагает, что "наверное, единственным живущим сейчас человеком, который подходит на роль такого посредника", является Ангела Меркель. "Во-первых, то поколение, о котором мы говорим, поколение Геншера или Гельмута Шмидта, - из них никого не осталось. И нет никого с такой же глубиной и продолжительностью отношений с Владимиром Путиным и с Москвой, как у нее. Все-таки есть основания полагать, что она заработала себе определенное уважение в Москве", - добавляет Юсупов.

Франк Швабе

Формально для освобождения Алексея Навального имеются как гуманитарные причины, так и решение Европейского суда по правам человека с требованием освободить оппозиционера, напоминает Франк Швабе (Frank Schwabe), депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию.

"С Россией вообще очень сложно вести какие-либо переговоры, но, разумеется, очевидно, что Германия была бы готова в этом случае, как и прежде в других случаях, в том числе с самим Алексеем Навальным, оказать гуманитарную помощь", - убежден Швабе. Он имеет в виду август 2020 года, когда Навальный после отравления в России был доставлен в берлинскую клинику "Шарите" и затем до января 2021 года проходил реабилитацию в ФРГ.

"Россия не готова обсуждать хоть что-либо"

В середине января правительство ФРГ публично выразило обеспокоенность состоянием здоровья Навального. Но планов контактировать с Москвой по поводу условий возможного освобождения политика у Берлина, судя по всему, нет. "Ничего не могу сказать на эту тему", - сказал DW представитель правительства. Шансы на начало подобных переговоров сегодня крайне низки, признают многие наши собеседники.

Так, бывший посол ФРГ в Москве Ульрих Бранденбург (Ulrich Brandenburg), который, как и Александр Рар, участвовал в освобождении Михаила Ходорковского, ответил DW, что сегодня ситуация настолько иная, нежели 10 лет назад, что дискуссия о возможных переговорах об освобождении Навального была бы "просто спекуляцией".

Рональд Пофалла Фото: picture-alliance/Flashpic/J. Krick

Не верит в их возможность и бывший cопредседатель германо-российского форума гражданских обществ двух стран "Петербургский диалог" Рональд Пофалла (Ronald Pofalla). В прошлом году форум, который был основной площадкой для развития германо-российских связей, решил окончательно прекратить работу. "По моей оценке, в результате нападения России (на Украину. - Ред.) и в сегодняшней ситуации такой возможности нет", - сказал Пофалла.

Российская сторона дала четко понять, что не собирается никоим образом учитывать позицию Запада и "вообще не готова обсуждать что-либо, включая освобождение Алексея Навального". Все будет упираться в готовность РФ не играть судьбой Навального, "но есть ли эта готовность - об этом можно только догадываться", уточняет депутат бундестага Франк Швабе.

Киллер ФСБ в обмен на жертву отравления?

Возможно, Берлин мог бы убедить Москву вступить в переговоры об освобождении Навального, предложив в качестве обмена кого-либо, кто ей интересен? Не так давно РФ и США провели обмен - отбывавший наказание в Америке российский бизнесмен Виктор Бут вернулся домой, а в обратном направлении проследовала осужденная в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер.

Навальный в окружении семьи на лечении в клинике "Шарите" после отравления в России Фото: picture-alliance/dpa/D. Nawalny

Тогда СМИ со ссылкой на анонимные источники утверждали: Кремль надеялся, что одним из фигурантов этой сделки станет Вадим Красиков, который в августе 2019 года застрелил в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Суд в ФРГ признал его виновным в убийстве, совершенном по заданию российских властей. Комментировать персоналии возможного нового обмена Франк Швабе отказался, сославшись на то, что сначала Берлин должен проверить, насколько такая сделка соответствовала бы законам ФРГ.

"Домыслы на эту тему я не хочу распространять и замечу по опыту, что даже одно публичное упоминание на сей счет помешало бы самой идее", - делится Рональд Пофалла. Другие собеседники DW тоже скептически оценили перспективу данного обмена.

Когда появится окно возможностей

Убийство Хангошвили стало одним из "неожиданно больных для Германии событий" и вызвало большое возмущение в немецких элитах, и такой обмен мог бы стать "предметом политического конфликта, в том числе с оппозицией", полагает политолог Алексей Юсупов. Сначала в политической элите ФРГ должен возникнуть консенсус на тему "допустимо ли вообще отпускать такого человека?" и насколько "гуманитарные соображения в этом деле перевешивают", заметил Юсупов.

Окно возможностей, по его мнению, появится только в случае критического ухудшения состояния здоровья Навального и когда "не будет никаких сомнений в том, что он борется только за свою жизнь и не представляет вообще уже никакого риска для Кремля", уверен Юсупов. "В этом трагическая суть происходящего", - посетовал он.

Еще одно окно возможностей, по оценке политолога, может открыться в связи с ожидаемым назначением видного политика из либеральной СвДП Александера Ламбсдорффа (Alexander Lambsdorff) на должность нового посла ФРГ в России. "Его отец был близким коллегой Геншера, и он сам как дипломат видит себя в его традиции. И он - тяжеловес. Когда он только туда прибудет, и если МИД (России. - Ред.) его примет, потому что он большой критик Владимира Путина… Возможно, в этой ситуации, опять же, пользуясь наследием свободных демократов и Геншера, ему удастся что-то предложить", - предположил Алексей Юсупов. Сам Александер Ламбсдорфф на просьбу DW о комментарии не отреагировал.

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