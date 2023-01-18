Генсек Совета Европы призвала освободить Навального

Мария Пейчинович-Бурич напомнила, что ЕСПЧ постановил освободить Алексея Навального, однако оппозиционер до сих пор находится в тюрьме "в суровых условиях".

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала российские власти безотлагательно освободить Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении , распространенном пресс-службой Совета Европы во вторник, 17 января, - во вторую годовщину с момента ареста оппозиционера в России.

В частности, Мария Пейчинович-Бурич напомнила, что Европейский суд по правам человека постановил освободить Алексея Навального, однако оппозиционер до сих пор находится в тюрьме "в суровых условиях". Генсек Совета Европы выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о жестоком обращении, которому подвергается Навальный, находясь под стражей. "Я призываю российские власти обеспечить немедленное оказание ему всей необходимой медицинской помощи", - заявила Пейчинович-Бурич.

Соратники Навального запустили кампанию #FreeNavalny

17 января соратники российского оппозиционера инициировали кампанию #FreeNavalny - "Свободу Навальному", чтобы объединить разрозненные усилия с целью его освобождения из заключения. Акция инициирована во вторую годовщину его возвращения в Россию из Германии, где Алексей Навальный проходил лечение после атаки с помощью отравляющего вещества "Новичок". Политик был задержан в московском аэропорту 17 января 2021 года и с тех пор уже почти 730 дней находится в заключении.

Алексей Навальный находится в колонии №6 в Мелехово Владимирской области. За время содержания в ИК-6 c июня прошлого года его уже десять раз отправляли в штрафной изолятор. В начале января адвокат Вадим Кобзев сообщил об ухудшении здоровья политика.

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