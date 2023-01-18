  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич (фото из архива)
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/D. Boutin
Права человекаРоссия

Генсек Совета Европы призвала освободить Навального

Анастасия Аринушкина
1 ч. назад

Мария Пейчинович-Бурич напомнила, что ЕСПЧ постановил освободить Алексея Навального, однако оппозиционер до сих пор находится в тюрьме "в суровых условиях".

https://p.dw.com/p/4MLTs

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала российские власти безотлагательно освободить Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Совета Европы во вторник, 17 января, - во вторую годовщину с момента ареста оппозиционера в России.

В частности, Мария Пейчинович-Бурич напомнила, что Европейский суд по правам человека постановил освободить Алексея Навального, однако оппозиционер до сих пор находится в тюрьме "в суровых условиях". Генсек Совета Европы выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о жестоком обращении, которому подвергается Навальный, находясь под стражей. "Я призываю российские власти обеспечить немедленное оказание ему всей необходимой медицинской помощи", - заявила Пейчинович-Бурич.

Соратники Навального запустили кампанию #FreeNavalny

17 января соратники российского оппозиционера инициировали кампанию #FreeNavalny - "Свободу Навальному", чтобы объединить разрозненные усилия с целью его освобождения из заключения. Акция инициирована во вторую годовщину его возвращения в Россию из Германии, где Алексей Навальный проходил лечение после атаки с помощью отравляющего вещества "Новичок". Политик был задержан в московском аэропорту 17 января 2021 года и с тех пор уже почти 730 дней находится в заключении.

Алексей Навальный находится в колонии №6 в Мелехово Владимирской области. За время содержания в ИК-6 c июня прошлого года его уже десять раз отправляли в штрафной изолятор. В начале января адвокат Вадим Кобзев сообщил об ухудшении здоровья политика.

Смотрите также:

Леонид Волков: "Вокруг Путина неспокойно"

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Навального и его соратников записали в террористы (28.01.2022)

Навального и его соратников записали в террористы (28.01.2022)

Этот список составляет Росфинмониторинг. Попавшим в него блокируют банковские счета, им нельзя участвовать в выборах и взаимодействовать со СМИ.
Политика28 января 2022 г.03:44 мин.
external

Возвращение и арест Навального: что изменилось за год? (17.01.2022)

Возвращение и арест Навального: что изменилось за год? (17.01.2022)

17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию и был арестован прямо в аэропорту. После этого в Москве и других городах прошли протесты. Что думают сейчас активисты и политологи о значении этого события и его последствиях?
Политика17 января 2022 г.03:43 мин.

Secretary General calls on the Russian authorities to execute European Court of Human Rights’ judgment on Navalny case

Council of Europe
www.coe.int
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Частичная мобилизация в Ростове-на-Дону

Мобилизация в Росии и другие события 328-го дня войны

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW - мужчина на пляже делает селфи, прикрывая глаза рукой и говорит: "Так меня не узнают". Подпись к картинке: "Чиновник, правильно делай селфи на курорте!"

Заграница только снится: чиновники РФ будут отдыхать дома?

Заграница только снится: чиновники РФ будут отдыхать дома?

Общество9 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Отставка Арестовича. DW Новости Шоу

Отставка Арестовича. DW Новости Шоу

Политика10 ч. назад60:27 мин.
Украинские военнослужащие под Бахмутом ремонтируют технику под открытым небом, январь 2023 года

"Эта война страшная". Танкисты ВСУ о боях под Бахмутом

"Эта война страшная". Танкисты ВСУ о боях под Бахмутом

Конфликты14 ч. назад
Логотип компании Sefe на входе в ее берлинский офис

Бизнес после "Газпрома": как дела у бывшей Gazprom Germania?

Бизнес после "Газпрома": как дела у бывшей Gazprom Germania?

Экономика и бизнес9 ч. назад
Ведущая Conflict Zone Сара Келли и американская эксперт по России Фиона Хилл

"Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян"

"Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян"

Конфликты17 января 2023 г.
Спасательные работы у жилого дома, разрушенного в Днепре российской ракетой

События 327-го дня войны: ЕС и ООН осудили удар РФ по Днепру

События 327-го дня войны: ЕС и ООН осудили удар РФ по Днепру

Конфликты16 января 2023 г.
На главную страницу