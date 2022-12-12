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Здание ЕСПЧ в СтрасбургеФото: Uta Poss/dpa/picture alliance
Права человекаЕвропа

Совет Европы призвал Россию исполнять решения ЕСПЧ

Олег Соколенко
17 мин. назад

Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич в письме главе МИД РФ Лаврову призвала Россию исполнять решения Европейского суда по правам человека, напомнив о нарушениях прав Навального и "Свидетелей Иеговы".

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Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич направила главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо, в котором призвала Россию прекратить игнорировать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом пресс-служба СЕ сообщила в понедельник, 12 декабря. СЕ с 3 марта не получал от РФ информации об исполнении решений ЕСПЧ.

Росссия 16 марта была исключена из Совета Европы за вооруженную агрессию против Украины. Однако до 16 сентября ЕСПЧ продолжал считать РФ подписантом Европейской конвенции по правам человека. Соответственно, с точки зрения СЕ, Россия обязана исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные до этой даты.

Пейчинович-Бурич напомнила о некоторых громких решениях ЕСПЧ, которые Россия не исполняет. Так, еще в 2017 году европейский суд признал необоснованным приговор Алексею Навальному, в соответствии с которым оппозиционер сейчас отбывает наказание в колонии. В 2021-м ЕСПЧ частично удовлетворил иск Грузии против РФ, связанный с войной в Южной Осетии, а в нынешнем году признал незаконным запрет в России "Свидетелей Иеговы".

Страсбург: Москва не исполняет более 2000 судебных решений

Всего Москва, по данным Совета Европы, не исполнила частично или полностью 2227 международных судебных решений. В 1874 случаях эти решения подразумевают денежную компенсацию потерпевшим, общая сумма компенсаций превышает 2 млрд евро. В том числе 1,87 млрд евро были присуждены акционерам нефтегазовой компании ЮКОС, ликвидированной в 2007 году.

СЕ намерен больше сотрудничать с неправительственными организациями для защиты прав россиян В связи с отсутствием официальной реакции от властей РФ, указали в Страсбурге. Кроме того, Совет Европы собирается задействовать правозащитные инструменты ООН - организации, членом которой Россия остается.

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