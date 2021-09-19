 Совет Европы призвал Россию освободить Навального и выплатить компенсацию ЮКОС | Новости из Германии о Европе | DW | 19.09.2021

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Европа

Совет Европы призвал Россию освободить Навального и выплатить компенсацию ЮКОС

Комитет министров Совета Европы рассмотрел шесть дел в отношении России. СЕ призвал Москву освободить Навального и выплатить компенсации ЮКОС и другим потерпевшим, присужденные ЕСПЧ.

Алексей Навальный в московском суде, 2017 год

Алексей Навальный

Совет Европы настоятельно призвал Россию освободить известного оппозиционера Алексея Навального и выплатить потерпевшим компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), в том числе нефтяному концерну ЮКОС. Соответствующие постановления были приняты на ежеквартальном заседании Комитета министров Совета Европы по надзору за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ, проходившем с 14 по 16 сентября.

В целом комитет рассмотрел шесть дел, касающихся России. Среди них - "Навальный и Офицеров против РФ" (о "деле Кировлеса") и "Навальные против РФ" (о "деле Ив Роше"). По итогам рассмотрения этих двух делах ЕСПЧ постановил, что заявителей осудили в России "за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности", на основании "произвольных" и "явно необоснованных" судебных решений.

Комитет министров СЕ вновь настоятельно призвал власти России освободить Навального, отменить обвинительные приговоры по обоим делам и выплатить заявителям компенсации. Надзорный орган выразил глубокое сожаление в связи с задержкой ответов на его запросы к властям РФ и предложил своему генеральному секретарю направить письмо министру иностранных дел России с выражением глубокой обеспокоенности из-за содержания в колонии Алексея Навального.

Компенсация акционерам ЮКОС

В деле ЮКОС Комитет министров СЕ напомнил, что Россия не исполнила постановление ЕСПЧ. Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить истцам компенсацию в размере 1 866 104 634 евро и 300 тысяч евро издержек и судебных расходов. Комитет министров подчеркнул, что "положения национального законодательства не могут служить оправданием для нарушения обязательств, вытекающих из международных договоров, которые государство решило ратифицировать". Европейский надзорный орган призвал Россию представить план по выплате компенсаций и, в частности, уставить конкретные сроки выплаты.

На ежеквартальном заседании Комитет министров СЕ напомнил и о других невыполненных Россией постановлениях ЕСПЧ, в том числе по решению Страсбургского суда от 31 января 2019 года, на основании которого Россия должна была выплатить 10 млн евро по межгосударственной жалобе Грузии. Дело касалось выдворения грузинских граждан в 2006 году.

Другие дела, касающиеся России

Комитет также высказался по делу "Хашиев, Акаев и другие против РФ", касающемуся убийств и насильственных исчезновений во время контртеррористических операций в Чечне и соседних регионах, а также неудовлетворительного расследования. Орган выразил сожаление в связи с тем, что из 650 человек, которые значатся в исковом списке пропавших без вести в 1999 - 2006 годах, найдены лишь двое.

В деле "Пичугин (группа Кляхина) против РФ", Комитет призвал власти РФ срочно найти альтернативные способы обеспечить защиту прав заявителя, предусмотренных Конвенцией.

Россия является членом Совета Европы и ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, взяв на себя обязательства исполнять решения ЕСПЧ. Однако в декабре 2020 года в России был закреплен приоритет Конституции РФ над международным правом. Кроме того, в законе "О международных договорах РФ" говорится, что вопрос о возможности исполнения решений международных судов, если они "противоречат основам публичного правопорядка РФ" теперь решает Конституционный суд Российской Федерации.

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