Иск Грузии против РФ: что нужно знать о решении ЕСПЧ по войне 2008 года

Грузия ждала этого дня больше 10 лет. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 21 января, вынес решение по иску Грузии против России, поданному во время войны в Южной Осетии в августе 2008 года. Вердикт Большой палаты в составе 17 судей окончательный, хотя точку в одном важном пункте пока ставить рано.

ЕСПЧ не признал контроль РФ в Южной Осетии во время войны

Решение судей в Страсбурге можно условно разделить на три части. Первая – ЕСПЧ не признал юрисдикцию РФ на грузинской территории на момент боевых действий с 8 по 12 августа 2008 года. Это означает, что Россия не может быть признана нарушившей Европейскую конвенцию по правам человека, например, право на жизнь, именно в этот короткий период. Для грузинской стороны это выглядит как поражение. Минюст РФ в заявлении для прессы расценил это как подтверждение правоты Москвы.

ЕСПЧ в Струсбурге

Решение было принято 11 судьями против шести. ЕСПЧ аргументировал свою позицию тем, что, мол, нельзя в принципе говорить об "эффективном контроле" над территорией во время военного конфликта, поскольку бои шли с целью установить такой контроль, а до этого контроль был у Грузии. Несколько судей в отдельном мнении высказали несогласие. Например, судьи из Украины, Польши и Грузии выразили сожаление, что ЕСПЧ не рассмотрел "самый важный юридический вопрос в этом деле" - были ли бомбардировки грузинских населенных пунктов российской армией нарушением 2-й статьи Конвенции (право на жизнь).

В нарушении каких статей РФ признана виновной

Вторая часть вердикта касается периода после прекращения боевых действий, то есть после 12 августа 2008 года. Тогда российские войска еще несколько недель находились на территории Грузии, занятой в ходе боевых действий, и лишь позднее были отведены. Суд удовлетворил многие претензии Грузии, признав нарушения Конвенции.

Подавляющим большинством голосов (16 против одного) ЕСПЧ признал "эффективный контроль" России в Южной Осетии и Абхазии, а также "буферной зоне" с 12 августа по 10 октября 2008 года. Более того, суд счел, что с учетом "мощного российского присутствия и зависимости властей Южной Осетии и Абхазии от РФ", Москва сохранила такой контроль и позднее. На этом фоне президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение суда в Страсбурге победой грузинского Минюста.

В частности, ЕСПЧ постановил, что "административная практика" велась с нарушением 2, 3 и 8 статей Конвенции, гарантирующих соответственно право на жизнь, запрет пыток и уважение к частной и семейной жизни. По сути судьи указали на то, что РФ несет ответственность не только за действия, но и за бездействие, то есть пассивное наблюдение за тем, как гражданское население подвергалось жестокому обращению, а дома – поджогам и грабежу.

Дом, разрушенный в ходе войны в Грузии в августе 2008

По одному из эпизодов ЕСПЧ признал нарушение со стороны России 3-й статьи (запрет пыток) и 5-й статьи (право на свободу и безопасность) Конвенции. Это касается задержания в Цхинвали 160 грузин, большинство из которых были пожилыми мужчинами, а треть – женщинами. Во второй половине августа 2008 года их более двух недель удерживали в подвале "МВД Южной Осетии" в тяжелых условиях.

Также Россия была признана виновной в нарушении Конвенции в части обращения с грузинскими военнопленными со стороны сил Южной Осетии. Еще один из пунктов вердикта касается возвращения многих грузин в свои дома в Южной Осетии и Грузии. ЕСПЧ указал, что фактические власти этих регионов и Россия обязаны это обеспечить. Наконец, суд отметил, что Россия обязана расследовать не только события после прекращения огня, но и в ходе боевых действий. Суд постановил, что уже проведенных расследований не достаточно.

Вопрос компенсаций отложен на несколько лет?

Наконец, третья часть – вопрос о сатисфакции в соответствии с 41-й статьей Конвенции, то есть о возможной денежной компенсации пострадавшим. Решение по нему не принято, поскольку, как пояснил суд, пока он к этому "не готов". Когда это может произойти и при каких условиях – не понятно. Не исключено, что на это могут уйти годы. Так, в 2014 году ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии к России за высылку грузинских граждан из России в 2006 году. Решение о компенсации (10 миллионов евро) было принято лишь пять лет спустя – в 2019 году.

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