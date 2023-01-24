Перед посольством РФ в Берлине установили копию ШИЗО

Перед зданием посольства РФ в Берлине установили копию штрафного изолятора из российских колоний - такого, в который многократно за последние месяцы помещали российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего длительный срок заключения. На открытии инсталляции ШИЗО во вторник, 24 января, присутствовали брат оппозиционера Олег Навальный и его ближайший соратник Леонид Волков.

Олег Навальный в "ШИЗО" перед российским посольством Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

По словам Олега Навального, идея такой акции принадлежит творческому коллективу, в ее реализации авторов консультировали он и его брат. "Это собирательный образ ШИЗО, это очень похоже на то, что есть в действительности", - заявил он в интервью DW. Навальный напомнил, что он сам тоже провел более ста дней в штрафном изоляторе, когда он отбывал наказание по делу "Ив Роше" и рассказал, что Алексей "как кремень, держится и его такими штуками не сломать". "Если у тебя есть стержень и убежденность, ничего с тобой не сделает ни одно ", - отметил он.

Цель - привлечь внимание к ситуации с Навальным в колонии

В свою очередь Леонид Волков заявил, что это была первая согласованная акция команды Навального за последние четыре года. Ее смысл состоит в том, чтобы любой прохожий смог почувствовать себя на месте Навального хоть несколько минут, пояснил он. Еще одной целью данной инсталляции, по словам политика, является привлечение внимания к международной компании за освобождение Навального, а это важно, чтобы сохранить Алексею здоровье и жизнь. "Это также способ показать Западу, что Россия может быть другой, что Россия не обречена быть тоталитарным государством", - добавил Волков

На акции присутствовали несколько десятков человек. После Берлина эта инсталляция будет выставлена и в других европейских странах.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный находится в колонии №6 в Мелехово Владимирской области. В феврале 2021 года суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. В марте 2022 года Навальному добавили еще 9 лет по делу о мошенничестве: власти считают, что политик тратил на личные нужды средства, собранные на деятельность Фонда борьбы с коррупцией. За время содержания в ИК-6 c июня прошлого года Навального уже десять раз отправляли в штрафной изолятор. 9 января адвокат Вадим Кобзев сообщил, что политик находится в ШИЗО "с температурой, лихорадкой и кашлем".

Кампания в поддержку Навальногоинициирована во вторую годовщину его возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после атаки на него с помощью отравляющего вещества "Новичок". Политик был задержан в московском аэропорту 17 января 2021 года и с тех пор находится в заключении.

Среди требований кампании #FreeNavalny - "прекращение войны" и "освобождение всех политзаключенных, включая Навального", а также введение западных санкций в отношении фигурантов "Списка 6000" - или "Списка коррупционеров и разжигателей войны", как он назван на сайте сформировавшего его Anti-Corruption Foundation сторонников Навального. Инициаторы кампании #FreeNavalny не призывают к уличным акциям в России, поскольку проживающие там люди находятся под жестким давлением.

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