  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Кадр из фильма "На Западном фронте без перемен"
Кадр из фильма "На Западном фронте без перемен", снятого в 2022 годуФото: Netflix/Zumapress/picture alliance
КиноСША

Кто получит "Оскаров" в этом году?

Вера Фридрих
1 ч. назад

На премию "Оскар" номинирован документальный фильм "Навальный". Немецкая картина "На Западном фронте без перемен" претендует на премию сразу в девяти категориях и является фаворитом сезона.

https://p.dw.com/p/4MdVR

"Навальный" имеет все шансы получить "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". А немецкий художественный фильм "На Западном фронте без перемен" номинирован сразу в девяти категориях: как "Лучший фильм", как "Лучший фильм на иностранном языке", а также в категориях "Лучший звук", "Лучшая операторская работа", "Лучший сценарий-адаптация", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший грим" и "Лучшая музыка".

Фильм "На Западном фронте без перемен"

Сенсационным можно считать успех немецкого фильма: номинация на "Оскар" сразу в девяти категориях, среди которых есть и самая престижная - "Лучший фильм".

До недавнего времени роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque) "На Западном фронте без перемен" был экранизирован только на английском языке. Уроженец Вольфсбурга Эдвард Бергер (Edward Berger) поставил перед собой задачу сделать немецкоязычную интерпретацию произведения. С конца октября 2022 года фильм "На Западном фронте без перемен" доступен на стриминг-сервисе Netflix.

Фильм "Навальный"

Канадский режиссер документальной ленты "Навальный" Дэниэл Роэр работал над картиной в период лечения Навального в берлинской клинике "Шарите" и во время возвращения оппозиционера в Россию в январе 2021 года. Премьера фильма состоялась в январе 2022 года.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Навальный"Фото: DOK.fest München

Картина рассказывает о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, и арест самого политика, решившего вернуться в Москву. 

Фильм "Дом из осколков" 

В категории "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар" номинирована картина "Дом из осколков". Фильм о буднях воспитанников детского дома в Донбассе датский режиссер Симон Леренг Вильмонт (Simon Lereng Wilmont) и его команда снимали в 2019 - 2020 годах - до того, как Путин начал полномасштабную войну в Украине.

Целый год режиссер и его коллеги работали в Лисичанске, стратегически важном городе на северо-западе Луганской области Украины. Лисичанск - один из старейших городов региона - именно здесь в 1796 году была открыта первая шахта Донбасса. Однако этот документальный фильм - не о боевых действиях. В центре внимания - дети и их будни в необычном детском доме: Лисичанском центре социально-психологической реабилитации детей. У каждого из них - тяжелая судьба: кого-то лишила семьи война, кто-то вынужден жить отдельно от родителей, страдающих посттравматическими стрессовыми расстройствами или от алкоголизма.

Фильм "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых

"Выход" (копродукция России и Великобритании) номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм". 

Картина была снята в разгар пандемии в 2020 году. Фильм рассказывает о работе морского биолога Максима Чикалева на Чукотке. Авторы Максим и Евгения Арбугаевы - брат и сестра - родились в поселке Тикси Булунского района Якутии. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2022 года.

95-я церемония вручения наград "Оскар" за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдет вечером 12 марта в Лос-Анджелесе.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Фолькер Бертельман

Композитор фильма "На Западном фронте без перемен" - о премии "Оскар" и швейных машинках

Композитор фильма "На Западном фронте без перемен" - о премии "Оскар" и швейных машинках

У немецкого фильма "На Западном фронте без перемен" - девять номинаций на премию "Оскар". В том числе - за лучшую музыку. DW поговорила с автором саундтрека Фолькером Бертельманом.
Культура9 ч. назад
Кадр из фильма "На западном фронте без перемен"

Почему "На Западном фронте без перемен" - мировая сенсация

Почему "На Западном фронте без перемен" - мировая сенсация

Немецкое кино - пожалуй, впервые с "Беги, Лола, беги" - произвело фильм действительно мирового значения. О нем спорят и будут спорить, а церемония "Оскара" может стать его триумфом.
Дмитрий Вачедин
Дмитрий Вачедин
Комментарий
Культура24 января 2023 г.
Кадр из фильма "На западном фронте без перемен"

Фильм "На Западном фронте без перемен" выиграл в 7 номинациях на BAFTA

Фильм "На Западном фронте без перемен" выиграл в 7 номинациях на BAFTA

Немецкая экранизация романа Эриха Марии Ремарка стала лидером по числу побед в различных номинациях. Эдвард Бергер получил премию BAFTA за лучшую режиссуру.
Кино19 февраля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

У входа в центр Свидетелей Иеговы в Гамбурге, где 9 марта произошло массовое убийство

Стрелок в Гамбурге действовал в состоянии помешательства

Преступность7 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов держит в руках лист с надписью "компромат" и говорит: "А (Леонид) Волков в овечьей шкуре!".

"Альфа"-скандал, или Как Венедиктов Волкова из ФБК "убрал"

"Альфа"-скандал, или Как Венедиктов Волкова из ФБК "убрал"

Политика4 ч. назад
Фолькер Бертельман

Номинант на "Оскар" - о том, как создавалась музыка войны

Номинант на "Оскар" - о том, как создавалась музыка войны

Культура9 ч. назад
Руководитель специального департамента в Офисе генпрокурора Украины Юрий Белоусов

Офис генпрокурора Украины - о расследованиях преступлений РФ

Офис генпрокурора Украины - о расследованиях преступлений РФ

Правосудие и закон17 ч. назад
Новые автомобили Volkswagen в порту Эмдена перед отправкой на экспорт

Автопром Германии: год без России оказался очень успешным

Автопром Германии: год без России оказался очень успешным

Экономика и бизнес3 ч. назад
Свеча на могиле

Убили словами. ГосСМИ Польши довели до суицида подростка?

Убили словами. ГосСМИ Польши довели до суицида подростка?

Общество16 ч. назад
Сотрудники правоохранительных органов, Минск

Как принципиального адвоката выставляют преступником

Как принципиального адвоката выставляют преступником

Политика16 ч. назад
На главную страницу