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Кадр из фильма "На западном фронте без перемен"
Кадр из фильма "На западном фронте без перемен"Фото: Netflix/Zumapress/picture alliance
КиноВеликобритания

BAFTA: 7 премий для фильма "На Западном фронте без перемен"

Даниил Сотников
38 мин. назад

Немецкая экранизация романа Эриха Марии Ремарка стала лидером по числу побед в различных номинациях. Эдвард Бергер получил премию BAFTA за лучшую режиссуру.

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Военная драма "На Западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера (Edward Berger), снятая по одноименному роману Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque), стала победителем в 7 номинациях Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Вручение премий прошло в Королевском фестиваль-холле в Лондоне в воскресенье, 19 февраля.

Картину признали лучшим фильмом, а также вручили премии в номинациях "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший звук", "Лучшая музыка к фильму" и "Лучшая операторская работа". Сам Бергер получил приз за лучшую режиссуру.

Лидер по количеству номинаций

В этом году фильм стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA и претендовал на победу в 14 категориях. Это второй в истории BAFTA фильм на иностранном языке с таким количеством номинаций. Предыдущим рекордсменом был "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" Энга Ли в 2001 году, также выдвигавшийся в 14 категориях.

"На Западном фронте без перемен" - первая экранизация романа, снятая в Германии. Фильм вошел в шорт-лист Американской академии кинематографических искусств и наук ("Оскар") в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Вручение премии пройдет 12 марта.

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