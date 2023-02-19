BAFTA: 7 премий для фильма "На Западном фронте без перемен"

Военная драма "На Западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера (Edward Berger), снятая по одноименному роману Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque), стала победителем в 7 номинациях Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Вручение премий прошло в Королевском фестиваль-холле в Лондоне в воскресенье, 19 февраля.

Картину признали лучшим фильмом, а также вручили премии в номинациях "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший звук", "Лучшая музыка к фильму" и "Лучшая операторская работа". Сам Бергер получил приз за лучшую режиссуру.

Лидер по количеству номинаций

В этом году фильм стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA и претендовал на победу в 14 категориях. Это второй в истории BAFTA фильм на иностранном языке с таким количеством номинаций. Предыдущим рекордсменом был "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" Энга Ли в 2001 году, также выдвигавшийся в 14 категориях.

"На Западном фронте без перемен" - первая экранизация романа, снятая в Германии. Фильм вошел в шорт-лист Американской академии кинематографических искусств и наук ("Оскар") в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Вручение премии пройдет 12 марта.

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