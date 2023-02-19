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Алексей Навальный (фото из архива)Фото: Sefa Karacan/AA/picture alliance
КиноВеликобритания

Фильм "Навальный" получил британскую премию BAFTA

Даниил Сотников
16 мин. назад

Документальная картина, рассказывающая об отравлении российского политика, победила в номинации "Лучший документальный фильм".

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Документальный фильм "Навальный" получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории "Лучший документальный фильм". Вручение премий проходит в Королевском фестивальном зале в Лондоне в воскресенье, 19 февраля.

Картина канадского режиссера Дэниела Роэра рассказывает об отравлении российского оппозиционера в августе 2020 года, его лечении, выходе из комы и расследовании политиком обстоятельств собственного отравления. Фильм заканчивается возвращением Навального в Россию, где его задержали, осудили по делу "Ив Роше" и отправили в колонию.

Премьера фильма прошла на фестивале "Сандэнс" в январе 2022 года, где картина получила приз зрительских симпатий. В декабре 2022 года фильм получил две награды на церемонии вручения американской премии Cinema Eye Honors. Кроме того, он вошел в шорт-лист премии Американской академии кинематографических искусств и наук ("Оскар"), вручение которой пройдет 12 марта.

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