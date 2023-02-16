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Акция в поддержку Алексея Навального в Берлине, январь 2023 годаФото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance
Права человекаРоссия

Европарламент требует от властей РФ освободить Навального

Ксения Польская
1 ч. назад

Парламент ЕС принял резолюцию с призывом освободить Навального и других политзаключенных в РФ. Документ также гласит: "Путин должен предстать перед судом за преступления против собственного народа".

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Европейский парламент в четверг, 16 февраля, призвал освободить Алексея Навального и всех других политзаключенных в России. В принятой законодательным органом ЕС резолюции перечисляются также Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Иванов, Иоанн Курмояров, Виктория Петрова, Мария Пономаренко, Александра Скочиленко, Дмитрий Талантов, Алексей Горинов и другие преследуемые за поддержку Навального, противодействие войне против Украины и по статье за "ложную информацию" об армии РФ.

До их освобождения парламентарии требуют от России привести условия содержания Навального и всех других заключенных в соответствие с ее международными обязательствами. Это касается в том числе доступа к политику врачей, которым он доверяет, его права на встречи с адвокатами и общение с семьей. "С момента ареста Навальный подвергался жестокому обращению, в том числе пыткам, произвольным наказаниям и психологическому давлению, при этом у него не было посетителей последние восемь месяцев", - констатирует совместная резолюция евродепутатов.

"Путин должен предстать перед судом"

"Нет надежды на то, что Кремль вернется к соблюдению принципов прав человека и верховенства закона. Но очевидно, что Владимира Путина очень скоро будет судить не только специальный трибунал за преступление военной агрессии, но и судебная система демократической России за преступления против российского народа", - заявил в ходе дебатов 15 февраля докладчик Европарламента по отношениям с Россией Андрюс Кубилюс.

Резолюция также гласит: "Путин должен предстать перед судом за преступления против собственного народа" и призывает Совет Европейского Союза ввести санкции в отношении лиц, виновных в произвольных судебных преследованиях и пытках антивоенных демонстрантов.

Кубилюс назвал режим Путина жестокой тиранией, главные враги которого - демократическая и свободная Украина и "свободолюбивые, но лишенные свободы россияне". Евродепутаты призывают институты ЕС продолжать мониторинг ситуации с правами человека в РФ, а страны Евросоюза - помогать российским правозащитникам, демократическим активистам и независимым журналистам в России и за ее границами.

"Россию могут изменить только сами россияне. И они должны иметь возможность рассчитывать на нашу поддержку", - заявил польский евродепутат Влодзимеж Цимошевич.

Стратегия содействия победе демократии в РФ

Парламентарии выразили свое восхищение Алексеем Навальным, его силой духа и патриотизмом. Как сказал французский депутат Бернар Гетта, обращаясь к Путину, "в тот день, когда ваша черная страница в книге истории будет наконец перевернута, России понадобятся такие люди, как Навальный".

В Европарламенте в четверг также обсуждали, что будет после войны в Украине. "Наступит ли время Навального и тех, кто его поддерживает, или, может быть, придет время того, кто еще хуже Путина?" - рассуждает депутат из Польши Рышард Чарнецки.

В своей резолюции Европарламент подчеркнул, что и Украина, и демократия в России должны победить, и что обе победы также станут победами для Навального. У Евросоюза и всего демократического сообщества "должна быть четкая стратегия содействия обеим победам", постановили депутаты ЕС.

Оппозиционер Алексей Навальный, лауреат премии имени академика Сахарова, вручаемой Европарламентом, был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", а с 17 января 2021 года находится в России под стражей. В колонии строгого режима его здоровье резко ухудшается, доступа к медицинскому обслуживанию и услугам адвокатов его незаконно лишили. По новым обвинениям ему грозит дополнительное тюремное заключение сроком до 35 лет.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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