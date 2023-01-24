Почему "На Западном фронте без перемен" - мировая сенсация

Немецкое кино - пожалуй, впервые с "Беги, Лола, беги" - произвело фильм действительно мирового значения. О нем спорят и будут спорить, а церемония "Оскара" может стать его триумфом.

Кадр из фильма "На западном фронте без перемен" Фото: Netflix/Zumapress/picture alliance

Впервые в истории за "Оскара" в категории "лучший фильм" поборется немецкая картина - “На Западном фронте без перемен” режиссера Эдварда Бергера (Edward Berger). Более того, этот фильм номинирован еще в восьми категориях - от операторской работы до музыки и спецэффектов. Это беспрецедентный успех для немецкого кино, который мгновенно катапультировал Бергера, до этого считавшегося мастеровитым, но не хватавшим звезд с неба ремесленником, на самый верх - чуть ли не на вакантное нынче место немецкого режиссера номер один.

Немецкое кино ждало своего шанса 25 лет

В чем же секрет международного признания этого выдающегося и качественного, но не новаторского и не революционного фильма? Только в одном: он невероятно актуален. И если кажется, что этого мало или это слишком просто, то нет, это не мало, и это не просто. Германия ждала своего шанса десятилетия и не сказать, что заработала его своими усилиями. Фильм был заказан стриминговым сервисом Netflix. Однако Бергер мог снять неудачный фильм. Но не сделал этого, и своим шансом он воспользовался на сто процентов.

Пожалуй, что 25 долгих лет, с 1998 года, когда на экраны вышел "Беги, Лола, беги" Тома Тыквера (Tom Tykwer), немецкому кино не удавалось быть актуальным. "Беги, Лола, беги" - адреналиновой гангстерской техно-драме, разыгранной на трех актеров - Мориц Бляйброй (Moritz Bleibtreu), Франка Потента (Franka Potente) и город Берлин, моду на который ввел этот фильм, - понадобилось несколько лет, чтобы добиться культового статуса. Это сейчас кажется, что этот фильм как нельзя лучше воплощает дух девяностых, а тогда он и вовсе не был номинирован на "Оскар". В 1998 году Германия послала в Лос Анджелес совершенно забытый сейчас фильм "По ту стороны тишины" Каролине Линк (Caroline Link), он добился номинации в категории "лучший фильм на иностранном языке", но не получил награды.

Это не помешало Морицу Бляйбтрою, Франке Потенте и Тому Тыкверу стать звездами и придумать рецепт нового немецкого кино: оно должно быть быстрым, музыкальным и смело смонтированным. С той поры таких фильмов вышло немало, хотя ни один из них не повторил успех "Лолы".

Немецкий взгляд на войну

Сейчас все иначе, чем в 1998 году. "На Западном фронте без перемен" не придется годами ждать признания. Актуальность экранизации антивоенного романа Эриха-Марии Ремарка легко проверить просто с помощью поисковых сервисов - введите туда название фильма, и вам выдадут новости реального положения дел на фронтах войны в Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), которого со всех сторон атакуют с просьбами поставить Украине танки Leopard 2, может рассылать ссылки на этот фильм в качестве объяснения, почему Берлину сложно принять это решение. Потому что война в восприятии значительной части немецкого общества выглядит именно так, как показано в этом фильме: грязно, бессмысленно, трагично.

Стоит послушать только самого режиссера Бергера. "Мы критически смотрим на нашу историю, и это правильно. Мы стараемся понять ее, работать над ее восприятием. Мы очень критически относимся ко всему военному. Это оказывает влияние и на войну в Украине, поскольку отправить оружие в другую страну, как и вообще принять участие в войне, является в Германии очень спорной позицией", - заявил он в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Однако как бы не хотелось этот фильм политизировать, делать этого не стоит. Он был придуман и снят до полномасштабного вторжения России в Украину и на самом деле не дает ответа, что делать тому же Шольцу с танками. Однако он способен объяснить нынешний, сложившийся под влиянием сразу нескольких катастроф, немецкий взгляд на войну, в котором главная опасность заключается в ее героизации.

А что же сам фильм?

История рядового Пауля Боймера, сыгранного молодым австрийским актером Феликсом Каммерером, снята вполне по заветам "Лолы". Это быстрое (несмотря на 2,5 часа экранного времени), очень музыкальное (невероятная работа Фолькера Бертельмана (Volker Bertelmann)) и свежо смонтированное кино, которое, кроме всего прочего, и невероятно живописно. Картины зимнего развороченного снарядами леса, которыми режиссер то и дело разбавляет сцены боев, можно распечатывать и вешать на стену - это правда очень красиво. "Оскаровские" номинации за звук, музыку, операторскую работу и спецэффекты говорят сами за себя.

Молодые актеры, играющие солдат, кажется, переигрывают - что вообще свойственно немецкому кино, в котором исторически актерам много позволено. Порой фильм в этом смысле напоминает чуть ли не "Девятую роту" Федора Бондарчука. Ключ к экранизации Ремарка, впрочем, лежит в другом фильме Бергера - показанной в 2014 году на Берлинале драме "Джек", в которой два маленьких мальчика сутками бродят по современному Берлину в поисках своей ушедшей в загул мамы. Солдаты из "На Западном фронте без перемен" - потерявшиеся, оставленные мамой, дети, почему-то решившие, что они взрослые, но под обстрелами осознавшие эту ошибку. К мамам вернуться им будет не суждено.

Суперзвезды Даниэль Брюль (Daniel Brühl) и Девид Штризов (David Striesow), которые изображают антагонистов - политика, пытающегося любой ценой заключить мирный договор, и генерала, посылающего солдат в последнюю бессмысленную атаку, - играют свои роли с достоинством, но выше головы не прыгают. Это вообще не очень актерское кино. Его нервом и движущей силой является неприятие войны как таковой, со всеми ее атрибутами, которое немедленно передается зрителю. Война в этом фильме вызывает очень живое и очень негативное чувство. И оно не уходит даже тогда, когда экран уже погас.

Этот комментарий выражает личное мнение кинокритика. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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